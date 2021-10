Windows 11 i Pentium 4? System nie widzi problemów

W sieci pojawiło się ciekawe nagranie, na którym widać, że narzędzie "Sprawdzanie kondycji komputera" uznaje 14-letni procesor za zgodny z wymaganiami Windows 11.

Windows 11 ma swoje konkretne wymagania sprzętowe. Jeśli chodzi o procesory, jest to minimum 1 GHz i co najmniej 2 rdzenie. W przypadku modeli Intela oznacza to 8. generację, czyli rodziny Coffee Lake, Whiskey Lake, Amber Lake. W teorii nawet jeśli masz Windows 10, a nie spełniasz wymagań sprzętowych - czyli np. używasz procesora 7. generacji - nie zmienisz systemu na nowszy.

Jednak jak odkrył jeden z użytkowników YouTube, narzędzie Microsoftu "Sprawdzanie kondycji komputera" uznaje Pentium 4 661 - które zadebiutowało w 2007 roku - za zgodne z wymaganiami sprzętowymi. Jest to zapewne błąd związany z samym narzędziem, a konkretnie - sprawdzaniem bazy danych wspieranych modeli procesorów. Co więcej, po instalacji Windows 11 przy Pentium 4 otrzymuje się aktualizację z buildem 22000.282. Pojawiają się głosy, że może nie jest to błąd, a celowo pozostawiona przez Microsoft luka, która zostawia furtkę do nowego systemu dla osób chcących mieć go na starszym sprzęcie.

