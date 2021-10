Windows 11 i aplikacje z Androida. Działa jedynie 50 programów!

Windows 11 w programie Insider otrzymał kompatybilność z aplikacjami z Androidem. Niestety sposób działania funkcji rozczarowuje.

Microsoft na prezentacji Windowsa 11 w czerwcu tego roku chwalił się możliwością uruchamiania aplikacji z Androida. Finalnie wdrożenie tej funkcji zostało odroczone do 2022 roku. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że rozwiazanie skorzysta z usług dostarczanych przez Amazon. Oznacza to brak dostępu do usług Google, a co za tym idzie natywnych aplikacji Gmail, YouTube oraz powiązanych z usługami Google.

Sklep z aplikacjami z Androida na Windows 11 Źródło: techspot.com

Microsoft udostępnił nową kompilację Windowsa 11 dla użytkowników zapisanych w programie beta testów Windows Inisder. Mogą oni testować już aplikacje z Androida uruchamiane bezpośrednio w Windowsie.

Windows 11 pozwala na uruchamianie aplikacji z Androida w oknach. Istnieje możliwość pracy z kilkoma programami w tym samym czasie. Udostępniono również przełączanie pomiędzy aplikacjami napisanymi pod Windowsa i Androida. Microsoft zastosował również uniwersalny schowek, który pozwala na kopiowanie danych pomiędzy aplikacjami napisanymi pod różne systemy.

Wszystko zapowiada się obiecująco, ale niestety w obecnej formie rozwiązanie mocno rozczarowało użytkowników. Microsoft udostępnił możliwość uruchamiania aplikacji, ale aktualnie skorzystamy jedynie z wybranych programów. Gigant z Redmond ograniczył testy do zaledwie 50 programów, które zostały wcześniej przygotowane i odpowiednio zaktualizowane.

Aplikacje z Androida w Windows 11 Źródło: techspot.com

Aktualnie nie ma jeszcze możliwości uruchomienia dowolnej aplikacji z Androida w systemie Windows 11. Udostępnione rozwiązanie jest niejako "atrapą" pokazującą jak działać ma całe rozwiązanie. Microsoft zaangażował się osobiście w przygotowanie 50 aplikacji, które w pełni wykorzystują nowe funkcje Windowsa 11. Niestety w rzeczywistości rozwiązanie to prawdopodobnie nie będzie działać tak dobrze.

Użytkownikom, którzy zaktualizowali już swoje komputery do Windowsa 11 pozostaje jedynie czekać. Funkcja zostanie udostępniona dopiero w przyszłym roku.