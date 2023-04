Windows 11 - i znowu problemy po aktualizacji

Historia lubi się powtarzać, ale w przypadku aktualizacji Windows możemy już mówić o serialu.

11 kwietnia mieliśmy drugi wtorek miesiąca, a więc tradycyjny Patch Tuesday. Microsoft wypuścił poprawki dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych, w tym Windows 11. Jak już to doskonale wiemy, z ich wprowadzaniem nie ma się co śpieszyć. Lepiej odczekać, aż zrobią to inni i sprawdzą, czy wszystko jest w porządku. A zazwyczaj nie jest.

Najnowsza poprawka, KB5025239, w niektórych przypadkach sprawia, że pasek zadań przestaje się automatycznie ukrywać. Przypomnę, że jest to funkcja aktywowana w trybie tableta, a także podczas korzystania z systemu w normalny sposób. Można ją włączyć w systemowych ustawieniach. Na szczęście nie jest to problem powszechnie spotykany, ale pojawiły się zgłoszenia opisujące jego występowanie. Coś jednak zostało zepsute, ponieważ Microsoft opublikował raport, w którym ostrzega, że kwietniowa aktualizacja może sprawić problemy z explorer.exe, czyli usługą odpowiedzialną za działanie Eksploratora Plików.

Fot.: Microsoft

Jak się jednak okazuje, problemy występują przede wszystkim tam, gdzie używa się narzędzi firm trzecich w celu spersonalizowania interfejsu. Takie narzędzia to m.in. ExplorerPatcher oraz StartAllBack. Dlatego jeżeli zaliczasz się do osób, które z nich korzystają, warto dokonać ich aktualizacji lub odinstalować je i zobaczyć, czy po tej czynności automatyczne ukrywanie będzie działać poprawnie.

Źródło: WindowsLatest