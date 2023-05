Windows 11: jak Copilot zmieni Twoje życie?

Wygodne uruchamianie aplikacji

Podczas demonstracji Copilota, Panos Panay zadał mu pytanie: "jaka jest najlepsza muzyka do pracy"? W odpowiedzi otrzymał trzy playlisty, a każda dopasowana do odtwarzacza. A więc mógł wskazać na playlistę i jej odtworzenie np. za pomocą Spotify. Innym przykładem była prośba o pomoc przy stworzeniu loga dla biznesu. Tutaj Copilot otworzył Adobe Express i zaproponował wykonane w nim logo. Spytał także, czy ma je rozesłać do współpracowników poprzez Teams.

Of course, that suggests the question: what, if any, apps will Copilot not be able to launch or understand?