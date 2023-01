Windows 11: jak DISM pomoże Ci naprawić pliki?

Wbudowane w system Windows narzędzia pomogą Ci uporać się z problemem uszkodzonych lub brakujących plików. Pokazujemy, jak z nich korzystać.

Co tak w ogóle oznacza DISM? Jest to skrót od angielskich słów Deployment Image Servicing and Management, czyli "Obsługa i zarządzanie obrazami wdrażania". To zaawansowane narzędzie, do którego uzyskasz dostęp poprzez Wiersz polecenia. A korzysta się z niego w przypadku pojawiania się takich problemów, jak kłopoty z uruchomieniem systemu, jego działaniem lub zgłaszaniem przez Windows braku plików systemowych.

DISM jest często używany wraz z SFC (System File Checker) do zlikwidowania pojawiających się błędów i problemów. Zazwyczaj najpierw używa się DISM, a potem, dla pewności, SFC. Choć korzystanie z jednego i drugiego nie powinno skutkować żadnymi trwałymi zmianami w plikach, zalecamy i tak wykonać kopię zapasową co ważniejszych danych przez rozpoczęciem działania.

Zobacz również:

DISM na Windows 11 - jak go używać?

Narzędzie DISM oferuje trzy opcje skanowania systemu w celu wykrycia błędów plików: CheckHealth, ScanHealth oraz RestoreHealth. Zalecana jest korzystanie z nich w tej właśnie właśnie kolejności.

Check health - funkcja ta sprawdza, czy w systemie znajdują się uszkodzone pliki. Tylko sprawdza - nie naprawia. Aby przeprowadzić tę operację:

wpisz do wyszukiwarki Wiersz Polecenia i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator

i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator wpisz następującą komendę: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki

Fot.: H Tur/PC World

Jeśli nie zostaną wykryte uszkodzone pliki - wszystko jest w porządku. Jeśli jednak zostaną, przejdźmy do kolejnej opcji.

ScanHealth ma za zadanie przeprowadzić głęboki skan, który pozwoli na znalezienie problemów z obrazem systemu. Aby przeprowadzić tę operację:

wpisz do wyszukiwarki Wiersz Polecenia i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator

i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator wpisz następującą komendę: DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki

Fot.: H Tur/PC World

Wynik skanowania pokaże Ci, które pliki uniemożliwiają pełne wykorzystanie możliwości Windows 11. Należy je naprawić, do czego posłuży ostatnia funkcja.

RestoreHealth to funkcja, która automatycznie naprawia problematyczne pliku na Windows 11. Aby przeprowadzić tę operację:

wpisz do wyszukiwarki Wiersz Polecenia i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator

i wybierz go z wyników, uruchamiając jako Administrator wpisz następującą komendę: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

zatwierdź ją Enterem i zaczekaj na wyniki

Fot.: H Tur/PC World

Uwaga - operacja może zająć nawet kilka minut.

Po jej przeprowadzeniu DISM samoczynnie pobierze i zastąpi uszkodzone pliki systemowe nowymi. W tym celu może łączyć się z Windows Update - zapewnij połączenie z siecią.

A jak skorzystać z SFC - wyjaśniamy w tym tekście.

Źródło: Windows Central