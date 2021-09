Windows 11 jak Snapdragon 865

Jak wiemy, Windows 11 będzie obsługiwać aplikacje Androida. Ale z jaką wydajnością? Dzięki nowy benchmarkom mamy porównanie.

Windows 11 na starcie, czyli 5 października, nie będzie mieć funkcji Windows Subsystem for Android. Aplikacje z Androida będą dostępne natywnie dopiero w przyszłym roku, jednak już w przeciągu kilku kolejnych tygodni uczestnicy programu Windows Insider będą mogli pobierać je z Windows Store. Microsoft przeprowadził testy, mające sprawdzić integrację aplikacji z systemu Android na Windows 11. Wykorzystano do tego znany benchmark Geekbench 5, a platforma testowa miała 16 GB RAM.

W najlepszym przypadku udało się osiągnąć wynik 4900 punktów w teście wielu rdzeni oraz 1100 w teście jednego rdzenia. Stawia to mechanizmy Windows blisko procesora Snapdragon 865, który napędza wiele flagowców z Androidem. Oczywiście to, jak sprawować się będą aplikacja z Androida na Twoim komputerze lub laptopie zależy od wielu czynników - procesora, ilości RAM, karty graficznej, sterowników. Jednak wyniki testów pokazują, że może być dobrze. Jedno jest pewne - do osiągnięcia dobrych wyników potrzeba co najmniej 8 GB pamięci RAM.

W chwili obecnej do skorzystania z podsystemu potrzebny jest system Windows w wersji build 22000. A jak zapowiedział Microsoft, podsystem będzie aktualizowany poprzez Microsoft Store, choć w całości nie będzie tam przechowywany. Wyniki testów mówią nam, że producent mocno i dokładnie pracuje nad tematem. Niestety, na efekty musimy poczekać do przyszłego roku.

