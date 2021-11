Windows 11: jak nowoczesne technologie poprawiają komfort rozrywki

Windows 11 to system korzystający z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Jak nietrudno zgadnąć, przekładają się one na jakość rozrywki, znacznie ją podnosząc. W jaki sposób? Zobacz!

Spis treści

Lubisz bawić się na całego? Windows 11 da Ci do tego najlepsze warunki. Zastosowano tu rozwiązania dedykowane specjalnie cyfrowej rozrywce - dotyczy to zarówno gier, jak i multimediów. Dzięki temu możesz cieszyć się ulubionymi tytułami w jeszcze lepszej jakości.

Warto zauważyć, że każdy kolejny system Windows przynosi pod tym względem liczne usprawnienia i "jedenastka" nie jest wyjątkiem. Wszystkie najlepsze cechy Windows 10 doczekały się rozwinięcia, co pozwoliło na pełne wykorzystanie najnowszych procesorów, układów graficznych oraz wyświetlaczy. Przekłada się to na podniesienie komfortu zabawy w cyfrowych światach.

DirectStorage

Nowatorska technologia DirectStorage to rozwiązanie, które docenią szczególnie gracze korzystający z tytułów osadzonych w rozbudowanych, pełnych detali światach. Każda widoczna na ekranie postać oraz element ruchomy - zaczynając od przelatujących po niebie komet, kończąc na mechanizmach i neonach na ścianach - wymaga przesyłania danych do karty graficznej. Normalnie wygląda to tak, że dane odczytywane są z dysku, trafiają do pamięci RAM, skąd pobiera je procesor, odsyła do pamięci RAM, skąd trafiają do VRAM karty graficznej, która zabiera się za swoją pracę.

DirectStorage skraca drogę, jaką przechodzą dane z dysku do karty graficznej. A konkretnie - eliminuje konieczność ich obróbki przez procesor. Prosto z RAM wędrują do VRAM, co przekłada się na szybsze przesyłanie i obróbkę danych. W efekcie niezależnie od szybkości pracy kamery i tego, jak wiele obiektów znajdzie się na ekranie, wszystko będzie sprawiać niezwykle płynne wrażenie. DirectStorage zapewnia niezbędną dynamikę w nawet najbardziej wymagających grach.

Forza Horizon 5. Foto: Microsoft

DirectX 12 Ultimate

Windows 11 w pełni obsługuje DirectX 12 Ultimate. A co to tak właściwie oznacza? Otóż jest to wsparcie dla najwydajniejszych technologii gamingowych. Otrzymują one możliwość obsługi ray tracingu, modułów cieniowania Mesh Shader (w inteligentny sposób kontroluje poziom szczegółowości i jakości teselacji obiektów) oraz technologii Variable Rate Shading (zwiększa wydajność poprzez dostosowanie współczynnika cieniowania do różnych obszarów sceny) i Sampler Feedback (optymalizuje pracę procesora graficznego, aby osiągał najlepszą wydajność).

Efekty? Mówiąc kolokwialnie - "szczęka opada". Gry zyskują praktycznie na wszystkim - od jakości teł po cieszącą oko grę cieni i świateł. Wspomniane efekty przyczyniają się również do znacznego zwiększenia realizmu każdej produkcji. A jego zwiększenie przekłada się na możliwość lepszej immersji, czyli przeżywania przygód na ekranie tak, jakby działy się naprawdę. Nie sterujesz postacią - Ty nią po prostu jesteś!

Foto: Dice/Electronic Arts

Auto HDR

HDR to skrót od High-Dynamic Range, czyli "szeroki zakres dynamiki". Pozwala on na wyeksponowanie różnic pomiędzy jasnymi i ciemnymi tonami. W efekcie na obu rodzajach obszarów lepiej uwidocznione są szczegóły, barwy nabierają soczystości, a kontrasty są bardziej czytelne. Każda rozgrywka zyskuje na atrakcyjności wizualnej - a najbardziej docenią to osoby dysponujące monitorami obsługującymi HDR. Funkcje taką mają praktycznie wszystkie współczesne modele. Jak przekłada się to na jakość gier, tego tłumaczyć nikomu nie trzeba.

Gra bez HDR. Foto:Matt Smith/IDG Gra z HDR. Matt Smith/IDG

Gra bez HDR. Foto:Matt Smith/IDG Gra z HDR. Matt Smith/IDG

Konsola i smartfon w Windows 11

Foto: Microsoft

Windows 11 to także rozrywka mobilna i konsolowa. Mobilna - ponieważ już od 2022 roku będzie można korzystać w systemie z aplikacji z systemu Android, w tym oczywiście także gier. Dlatego jeśli masz swoje ulubione produkcje mobilne, możesz spokojnie bawić się nimi na desktopie z nowym systemem. Ale na grach możliwości się nie kończą - korzystanie z TikToka czy innych popularnych platform przekazujących treści multimedialne. Na ekranie monitora widzisz więcej i lepiej, a desktop ma z pewnością mocniejszą specyfikację od telefonu, dlatego wszystko będzie działać płynnie i bez zarzutów.

Mało rozrywki wysokiej jakości ? Możesz wykupić abonament Xbox Game Pass PC lub Ultimate i zyskać dostęp do ponad setki gier, w tym w dniu ich premiery, jak Halo Infinite, Forza Horizon 5 czy Age of Empires IV. Nie musisz w tym celu niczego instalować - Game Pass jest już zintegrowany. Czyli - wygodnie i bez stresu. Jeden system, a gromadzi wszystko. Czy można lepiej?

Dlatego jeśli lubisz odpoczywać na polach bitew, w kosmicznych otchłaniach czy krainach pełnych magii, Windows 11 daje Ci możliwość zatopienia się w rozgrywce i wrażeń nieporównywalnych z innymi. Spróbuj i przekonaj się o tym osobiście!