Windows 11: jak przyśpieszyć działanie systemu? Oto pewne sposoby [PORADNIK]

Wyłącz zbędne programy startowe

Naciśnij klawisz Windows, a następnie wybierz Ustawienia. Przejdź do Zainstalowane aplikacje. Możesz też zrobić to samo za pomocą Menadżera Zadań. Po jego wywołaniu (naciśnij prawym przyciskiem myszki na pasku zadań i wybierz go z listy) przejdź do zakładki Uruchamianie i tam odznacz każdy program do wyłączenia, klikając na nim prawym przyciskiem myszki i wybierając Wyłącz.