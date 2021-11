Windows 11: jak użyć jako hotspotu?

Windows 11 umożliwia stworzenie hotspotu, dzięki czemu laptop lub komputer staje się routerem dla innych urządzeń. W jaki sposób to zrobić?

Spis treści

Windows 11 umożliwia zmianę maszyny w router, z którego skorzystają inne urządzenia. Może być to przydatne np. w sytuacji, gdy nie masz hasła do routera, a chcesz podpiąć do niego kolejne urządzenia. Czasem zdarza się również tak, że w pokoju hotelowym masz darmowe Wi-fi dla jednego tylko urządzenia. Jeśli będzie nim laptop z Windows 11 i włączysz na nim hotspot, będą mogły korzystać z sieci bezprzewodowej także inne sprzęty - telefon, tablet, itp.

Jak stworzyć hotspot w Windows 11?

Ta funkcja w systemie Microsoftu działa zarówno z Wi-Fi, jak i połączeniami LTE. Oto jak z niej skorzystać.

przejdź do Ustawień, a tam do działu Sieć i internet, a następnie Hotspot mobilny;

Foto: D Kujawski/PC World

wybierz Udostępnij moje połączenie internetowe z i wybierz źródło. Na urządzeniu bez obsługi LTE będzie dostępne tylko Wi-Fi;

jeśli ufasz urządzeniom, które będą łączyć się z hotspotem, pozostaw opcję Włącz zdalnie włączoną; jeśli im nie ufasz - wyłącz ją;

Foto: D Kujawski/PC World

we właściwościach kliknij na Edytuj informacje o sieci; możesz ją nazwać i ustalić dla niej hasło, a także wybrać pasmo 2,4 lub 5 GHz. W tym ostatnim przypadku możesz pozostawić domyślnie włączoną opcję Dowolne dostępne;

Foto: D Kujawski/PC World

w dziale Sieć i internet włącz opcję Hotspot mobilny;

teraz opcja Udostępnij moje połączenie internetowe z powinna poszarzeć - oznacza to, że hotspot działa.

Uwaga - Windows 11 jest domyślnie ustawiony tak, że wyłącza hotspot w trybie oszczędzania energii, gdy żadne urządzenie z niego nie korzysta.

Zobacz również:

Jak podłączyć urządzenia do mobilnego hotspotu Windows 11?

To proste zadanie i wymaga trzech kroków:

w urządzeniu włącz Wi-Fi lub Bluetooth;

wyszukaj sieci z Windows 11 - nazwę nadaje się jej w jednym z opisanych kroków;

wpisz hasło i zatwierdź je.

Gotowe, możesz korzystać z internetu via Windows 11. Systemowy hotspot obsłuży do ośmiu urządzeń jednocześnie.

Źródło: TechAdvisor