Windows 11 - jak zaktualizować? Pokazujemy wszystkie sposoby [PORADNIK]

Przejście z Win10 na Win11 - kompatybilność

Aby przejść z Windows 10 na Windows 11 potrzebujesz komputera z 64-bitowym, minimum dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz lub wyższym. Wymagane jest również 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB pamięci masowej. Warto zaznaczyć, że musisz posiadać także ekran o rozdzielczości 720p lub wyższej i przekątnej 9 cali lub większej. Karta graficzna musi obsługiwać DirectX 12 z WDDM 2.0. Microsoft wymaga również obecność modułu TPM 2.0, co może być problematycznie w przypadku komputerów stacjonarnych składanych na własną rękę. Jeśli Twój komputer spełnia wymagania nowego systemu, po przejściu do Windows Update w Windows 10 powinien pokazać się specjalny baner, który zachęci do instalacji Windowsa 11. Kliknij na niego i postępuje według instrukcji.