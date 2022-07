Windows 11: jest już łatka poprawiająca problemy powstałe... przez aktualizacje

Microsoft i łatki do Windowsa to temat będący - niestety - zawsze na czasie. Pojawiła się poprawka, która eliminuje problemy wywołane przez poprzednie aktualizacje.

Dwie ostatnie aktualizacje zbiorcze dla Windows 11 – KB5015882 oraz KB5015814 – okazały się feralne. To, niestety, częsty przypadek nie tylko przy Windows 11, ale i Windows 10. Po ich wprowadzeniu wielu użytkowników odkryło, że gdy chcą otworzyć menu Start, to po prostu... znika. W innych przypadkach można na nie klikać i nie ma żadnego efektu. Jak się nietrudno domyślić, to bardzo niekomfortowe rozwiązanie i może zirytować. Na tym jeszcze nie koniec - w niewielu przypadkach klawisz Windows przestał działać. Sytuacja taka sama, jak przy menu Start - naciskasz i nic się nie dzieje.

Dlatego do Windows Update wprowadzone zostało rozwiązanie tego problemu. Ponieważ powstało bardzo szybko, mówi nam to, że Microsoft wiedział o problemie oraz że musiał być on niewielki (aczkolwiek efekty jego działania mocno odczuwalne). Jeśli korzystasz z Windows 11 i jeszcze go nie widzisz - spokojnie. Ma pojawić się u wszystkich do 24 godzin. Gdy nie chcesz czekać, możesz pobrać łatkę ręcznie - stąd.

Źródło: Windows Latest