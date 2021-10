Windows 11 już jest! Lepiej już przygotuj się do aktualizacji

Microsoft udostępnił już Windowsa 11. Warto wykorzystać nieco więcej czasu i odpowiednio przygotować swój komputer.

Spis treści

Po trzech miesiącach od pierwszej prezentacji firma Microsoft udostępniła aktualizację do Windowsa 11. Oprogramowanie dostępne jest jako darmowe uaktualnienie dla wszystkich posiadaczy kompatybilnych komputerów, które pracują pod kontrolą Windowsa 10. Nowa wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie pojawia się we wtorek - 5 października 2021 roku. Jest to największa aktualizacja od czasu przejścia z Windowsa 8.1 na Windowsa 10.

Microsoft Windows 11

Jeżeli planujesz aktualizację swojego komputera do Windowsa 11 powinieneś zawczasu przygotować swoje urządzenie do instalacji najnowszej wersji Windowsa. W przypadku tak dużej zmiany sprawdzenie kompatybilności może nie wystarczyć.

Sprawdź, jak przygotować swoje urządzenie, aby aktualizacja z Windowsa 10 do Windowsa 11 przebiegła bezproblemowo.

1. Sprawdź kompatybilność podzespołów

Na początku trzeba upewnić się, że posiadany przez nas komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. Microsoft po raz pierwszy od wielu lat zdecydował się na znaczącą zmianę. W pełni zgodne z Windowsem 11 są jedynie najnowsze komputery wyposażone w procesory Intel Core 8 generacji lub nowsze oraz AMD Ryzen 2000 lub nowsze. Do tego potrzebujemy co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej, minimum 64 GB nośnik pamięci, płytę główną z UEFI oraz moduł TPM w wersji 2.0.

Sprawdzenie kondycji komputera

Finalnie Microsoft pozwoli zainstalować Windowsa 11 na komputerach, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, ale musimy liczyć się z brakiem pomocy technicznej oraz ewentualnymi problemami z aktualizacjami zabezpieczeń. Firma zaleca pozostanie z Windowsem 10, który będzie wspierany do 2025 roku.

W celu sprawdzenia kompatybilności naszego urządzenia z Windowsem 11 możemy pobrać dedykowany program Windows PC Health Check, który automatycznie sprawdzi kompatybilność.

2. Zaktualizuj Windowsa 10!

Microsoft nie chwali się głośno faktem, że do Windowsa 11 zaktualizujemy jedynie wybrane kompilacje Windowsa 10. Aktualizacją do Windowsa 11 zostaną objęte jedynie komputery z systemem operacyjnym Windows 10 2004 lub nowszym. Z tego właśnie powodu dobrze jest przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji Windowsa 10 - wydania 21H1. Warto wykorzystać narzędzie Asystent aktualizacji systemu Windows 10. Ten niewielki program przeprowadzi nas przez cały proces aktualizacji do Windowsa 10 21H1.

Instalacja najnowszych aktualizacji w Windows 10

W celu szybkiego sprawdzenia wersji systemu operacyjnego Windows 10 należy kliknąć Windows + R oraz wpisać winver.

Narzędzie winner pozwala szybko sprawdzić wersję systemu operacyjnego Windows 10

Sprawdzenie wersji Windows 10

3. Wykonaj pełną kopię zapasową systemu

Przed przystąpieniem do wykonania aktualizacji warto jest utworzyć pełną kopię zapasową systemu operacyjnego. To element, które w razie awarii lub problemów z Windowsem 11 pozwoli nam szybko i wygodnie powrócić do Windowsa 10. Do wykonania kopii zapasowej możemy wykorzystać narzędzie wbudowane w Windowsa 10. Dobrym pomysłem jest rownież wykorzystanie OneDrive do przetrzymywania najważniejszych plików. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby skorzystać z rozbudowanych aplikacji firm trzecich.

Kopia zapasowa w Windows 10

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowych w Windows 10 znajdziesz w naszym poradniku.

4. Zaktualizuj sterowniki i UEFI

Skoro zaktualizowaliśmy sam system operacyjny Windows 10 do najnowszej wersji warto również sprawdzić dostępność aktualizacji sterowników. Stare wersje sterowników np. do karty graficznej mogą powodować problemy po aktualizacji komputera do Windowsa 11.

W celu sprawdzenia dostępności aktualizacji sterowników warto wykorzystać Windows Update.

Aktualizacja sterowników z wykorzystaniem Windows Update

Gdy pobierzemy już aktualizacje sterowników z Windows Update warto jeszcze ręcznie upewnić się, że mamy zainstalowane aktualne wersje najważniejszych sterowników. W przypadku kart graficznych możemy wykorzystać narzędzia dostarczane przez producentów.

Gdy posiadamy komputer przenośny warto sprawdzić dostępność dedykowanej aplikacji do aktualizacji oprogramowania. Mowa o HP Support Assistant, Dell Command czy Acer Control Center. Większość producentów posiada autorskie oprogramowania do aktualizacji sterowników.

Aktualizacja sterowników z wykorzystaniem oprogramowania producenta

Również niektóre płyty główne renomowanych producentów posiadają autorskie rozwiązania, które ułatwiają aktualizację sterowników. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi.

Warto sprawdzić również dostępność aktualizacji oprogramowania układowego naszej płyty głównej. W tym celu warto odwiedzić stronę pomocy technicznej producenta.

Aktualizacje BIOS/UEFI na stronie wsparcia technicznego

5. Usuń zbędne pliki i programy

Przed aktualizacją do Windowsa 11 warto poświęcić chwilę czasu na pozbycie się niepotrzebnych plików i nieużywanych aplikacji. Zaśmiecają one jedynie dysk naszego komputera i mogą spowodować, że stosunkowo nowy komputer zauważalnie zwolni. Przejrzyj pliki, które posiadasz na komputerze oraz rzadko używane aplikacje. Możesz wykorzystać do tego sekcję Pamięć dostępną w Ustawieniach (Ustawienia > System > Pamięć).

Zarządzanie pamięcią w Windows 10

6. Zainstaluj Windowsa 11

Gdy wykonaliśmy już powyższe kroki możemy przystąpić do instalacji Windowsa 11. Firma Microsoft udostępniła system operacyjny 5 października 2021 roku. Aktualizację zainstalujemy z wykorzystaniem Windows Update. Możliwe jest również jej wymuszenie z wykorzystaniem Asystenta aktualizacji.

Komputery z Windows 11

W tym roku firma Microsoft przygotowała aż cztery sposoby instalacji Windowsa 11. Możemy skorzystać z Windows Update, specjalnej aplikacji Windows 11 Installation Assistat, programu Media Creation Tools dla Windows 11 lub pobrać plik ISO systemu operacyjnego wprost ze strony producenta.

Alternatywne możliwości instalacji Windowsa 11

Dobra rada - warto zaczekać kilka dni z instalacją Windowsa 11

Na sam koniec mamy dobrą radę. W przypadku tak dużego uaktualnienia jak przejście z Windowsa 10 do Windowsa 11 mogą wystąpić różnego rodzaju komplikacje. Z tego powodu warto przeznaczyć na aktualizację trochę więcej czasu, aby móc przywrócić kopię zapasową lub doinstalować brakujące sterowniki. Dobrym rozwiązaniem będzie odroczenie aktualizacji o kilka dni. Uzyskamy wtedy pewność, że pierwsze finalne wydanie Windowsa 11 nie powoduje błędów i problemów.