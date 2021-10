Windows 11 już kompatybilny z procesorami Ryzen. Oto pierwsza opcjonalna aktualizacja

Warto zainstalować jeśli jesteś użytkownikiem procesora marki AMD - aktualizacja zawiera łatkę likwidującą bug powodujący spadek wydajności.

Nowa aktualizacja dla Windows 11 nosi nazwę KB5006746 i zawiera nie tylko poprawkę buga sprawiającego problemy z procesorami AMD, ale również likwidującego problemy z ekranem śmierci, eksploratorem plików oraz usprawniający grafikę i animację w aplikacji Czat. Poprawka będzie wchodziła w skład listopadowego Patch Tuesday, do którego zostały jeszcze trzy tygodnie, jeśli chcesz więc zapewnić sobie komfort korzystania z nowego systemu, warto pobrać ją już dzisiaj. KB5006746 to poprawka opcjonalna, a więc Windows Update nie pobierze jej automatycznie. Musisz w tym celu wejść do WU, a następnie nakazać poszukiwanie aktualizacji.

Po jej zainstalowaniu procesory Ryzen nie będą mieć już problemów z korzystaniem z pamięci cache L3, co przełoży się na znaczne ulepszenie wydajności i sprawności systemu. Po wprowadzeniu zmian wymagany jest restart maszyny. Łatkę można pobrać również ręcznie, korzystając z Microsoft Update Catalog. Poza wymienionymi poprawkami aktualizacja usprawnia również działanie Windows Update - mechanizm będzie bardziej precyzyjnie wyliczał czas potrzebny na wprowadzenie zmian.

