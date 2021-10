Windows 11 już oficjalnie! Pojawił się w Windows Update

Microsoft oficjalnie wprowadził Windows 11 do Windows Update jako aktualizację dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Pobierasz?

Spodziewaliśmy się, że aktualizacja do Windowsa 11 zostanie udostępniona w godzinach wieczornych. Myliliśmy się, ponieważ pierwsi użytkownicy mogą już aktualizować swoje komputery do Windowsa 11.

Windows 11 Źródło: microsoft.com

Na kompatybilnych komputerach z systemem operacyjnym Windows 10 pojawił się nowy monit zachęcający do pobrania Windowsa 11. Odnajdziemy go w Windows Update. Nowe okno wyświetla się nad klasycznym interfejsem Windows Update i zachęca do instalacji Windowsa 11 na naszym urządzeniu.

W przypadku, gdy stosowna opcja nie wyświetla się na naszym komputerze możemy skorzystać z alternatywnych rozwiązań. Microsoft przygotował aż cztery ścieżki pozwalające zainstalować Windowsa 11. Możemy pobrać aplikację Windows 11 Installation Assistant, Windows 11 Media Creation Tools lub pobrać plik ISO. Szczegółowe informacje znajdują się na witrynie Microsoft.

Możliwości instalacji Windows 11

Jeżeli zastanawiasz się nad aktualizacją do Windows 11 sprawdź, jak odpowiednio przygotować swój komputer.