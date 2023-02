Windows 11 - kiedy skończy się dla niego wsparcie?

Windows 10 zakończy żywot październiku 2025 roku. A czy wiesz, kiedy Windows 11 przestanie być wspierany?

Kiedy kupujemy nowy system, mamy świadomość, że to nie na zawsze. Każdy jest wspierany tylko przez określony czas. W przypadku macOS to 2-5 lat, zaś iOS to 5-6 lat. Android aktualizuje system za darmo raz na dwa lata. Windows na dłuższy czas wsparcia - od 5 do 10 lat.

Microsoft zmieniał okres wsparcia w miarę pojawiania się kolejnych systemów z rodziny Windows. Rekordzistą jest Windows 7, najkrócej wspierano Windows 8. Wygląda to tak:

Windows 7 - październik 2009 - styczeń 2020

Windows Vista - styczeń 2007- kwiecień 2012

Windows 8 - sierpień 2012 - styczeń 2016

Windows 8.1 - październik 2013 - lipiec 2018

Windows 10 - lipiec 2015 - październik 2025

Fot.: Bruce Mars/Unsplash

Windows 11 zadebiutował 5 października 2021 roku. Patrząc na okres wsparcia Windows 10, można by podejrzewać, że obsługa Windows 11 zakończy się w 2031 roku. Jednak Microsoft może być nieco rozczarowany faktem, że ludzie nie zmieniają szybko Win10 na Win11 i jeśli już powstanie Windows 12, może chcieć zmusić ich do szybszej przesiadki i okres ten zostanie skrócony. Tym bardziej, że ostatnie pogłoski mówią o tym, że producent ma zamiar promować trzyletnie okresy użytkowania OS-ów.

Oczywiście koniec wsparcia to nie koniec świata. Można nadal używać danego systemu, ale nie będzie otrzymywać się od MS łatek bezpieczeństwa ani nowych funkcji i narzędzi. A co mówi o końcu wsparcia dla Windows 11 sam Microsoft? Jak na razie - nic. Wiemy, że będą jeszcze dwie duże aktualizacje - pierwszą była 22H2, teraz 23H2, po niej 24H2.

Jeżeli pojawią się nowe informacje, mówiące nam kiedy nastąpi koniec wsparcia dla Windows 11, zaktualizujemy ten news o kolejne informacje.

Źródło: TechAdvisor