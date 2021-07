Windows 11: kiedy właściwie zadebituje?

Microsoft nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery następcy Windows 10. Jednak wiemy już sporo na temat planów jego wprowadzenia.

Wydaniem pre-realse mogą już cieszyć się użytkownicy biorący udział w programie Windows Insider. Microsoft zaskoczył nim w sposób pozytywny, ponieważ nie ograniczył się jedynie do zmian kosmetycznych, ale obejmujących sporo funkcjonalności systemowych. Zlikwidował również znane z Windows 10 funkcje (piszemy o tym tutaj). Ostatnie doniesienia mówią nam o dacie premiery finalnej wersji - ponoć jest zaplanowana na 20 października bieżącego roku. Ale sam Microsoft informował wcześniej, że urządzenia z Windows 11 będą dostępne w okolicach świąt 2021 roku, a więc dwa miesiące później.

Wygląda to zatem tak: użytkownicy będą mogli instalować nowy system już w październiku, a w sprzedaży znajdzie się on w grudniu. Skąd się zatem wziął 20 październik? Na oficjalnej stronie Microsoftu, gdzie pokazany jest Windows 11, znajduje się kilkanaście zrzutów ekranu. Na jednym z nich widać w rogu datę 10/20/21. Wszystko zatem wskazuje na to, że to oficjalny termin premiery. Aktualizacja będzie darmowa dla użytkowników Windows 10, a wszystkie ustawienia mają zostać przeniesione na nowy system. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że już w październiku system będzie w pełni funkcjonalny i nie czekają nas żadne przykre niespodzianki.

Źródło: PCWelt