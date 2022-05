Windows 11 - kolejna systemowa aplikacja zostaje odświeżona

Nie jest to może najczęściej używane narzędzie Windows, ale wypada odnotować zmianę.

Microsoft szykuje się do wdrożenia pierwszej dużej aktualizacji dla Windows 11, czyli 22H2 (Sun Valley 2), a równocześnie odświeża narzędzia, które towarzyszą nam od lat. Jak do tej pory zmiany objęły MS Paint, Zdjęcia, Notatnik, Twój telefon, a teraz, po dziesięciu latach istnienia, zmiany doczekał się Rejestrator głosu. A konkretnie - zmieniono design, wprowadzając elementy wizualne WinUI oraz wprowadzono zmiany w interfejsie i sposobach wyświetlania nagrania. Dzięki temu korzystanie z narzędzia ma być prostsze, a to, co widać na ekranie - bardziej czytelne. Poniżej dwa przykłady Rejestratora w nowej wersji:

Fot. Windows Latest

Fot. Windows Latest

Wśród nowych ustawień znalazła się także możliwość zmiany źródła nagrywania. Jest ona dostępna tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone do więcej niż jednego źródła dźwięku. Pojawia się także możliwość wyboru formatu zapisu - jak do tej pory był to format domyślny, a nagrania należało zmieniać za pomocą programów firm trzecich.

Jak na razie odświeżony rejestrator nie jest dostępny publicznie. Ma pojawić się za jakiś czas, prawdopodobnie przed premierą Sun Valley 2, choć niektórzy z testerów mają już do niego dostęp.

Źródło: Windows Latest