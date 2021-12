Windows 11: kolejny bug spowalniający dyski SSD i HDD

Dwa dni temu informowaliśmy, że Windows 11 spowalnia na komputerach z dyskami SSD NVMe, teraz z kolei wyszło na jaw, że dotyczy to także innych rodzajów dysków twardych - w tym HDD.

Windows 11 nie ma dobrego startu - już trzy dni po premierze odkryto, że jego Eksplorator Plików zużywa pamięć jak szalony, a teraz sam Microsoft przyznaje, że istnieje bug przez który spowolnione zostało działanie wszystkich nośników danych - NVMe, SSD, HDD. Na szczęście nie dotyczy to każdej maszyny. Jak poznać, że masz ten problem? Po pierwsze rozruch systemu jest spowolniony, po drugie - spada zauważalnie szybkość wykonywania operacji jak kopiowanie czy przenoszenie plików. Spowolnienie jest odczuwalne, ale - jak podają osoby, które zauważyły problem u siebie - nie "dramatyczne".

W ekstremalnych przypadkach prędkość zapisu danych jest mniejsza o 45%, co jednak jest już mocno irytujące. Informacje o takiej sytuacji trafiły na Twittera, Reddit, na Feedback Hub oraz Microsoft Answers. Wśród zgłoszeń można znaleźć m.in. osobę, której szybkość zapisu na dysku spadła z 3200 MB/s do 900 MB/s, inny użytkownik ma problem z dyskiem SSD o pojemności 1 TB - nie może osiągnąć szybkości zapisu większej od 900 itp. Microsoft przyznaje, ze wie o problemie i - tradycyjnie - pracuje nad jego rozwiązaniem.

Jak na razie zauważono, że Windows 11 obniża wydajność dysków, gdy włączona jest funkcja NTFS USN journal. Domyślnie dzieje się tak na dysku C: - reszta partycji nie używa tego rozwiązania. Problem jednak polega na tym, że dysk C to zazwyczaj partycja systemowa...

Źródło: WindowsLatest