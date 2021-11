Windows 11 - kolejny dzień, kolejne problemy

Początek listopada zdecydowanie nie jest dobry dla Microsoftu. Na światło dzienne wychodzą kolejne problemy nowego systemu operacyjnego.

Wczoraj pisałem o pojawiających się na Windows 11 problemach z Eksploratorem Plików, narzędziem Wycinanie i innych defektach. Dzisiaj odnotowano duży wzrost użytkowników narzekających na brak możliwości skorzystania ze Schowka, panelu emoji, ustawień systemowych oraz wielu popularnych aplikacji. Czyli - zrobiło się bardzo źle. Na forum Microsoft Community zgłaszane są coraz nowsze problemy, w tym także przez polskich użytkowników.

Podejrzewa się, że problemy wynikają ze zmiany designu systemu. Poprzedni działał całkowicie sprawnie, a aplikacje były do niego przystosowane. W przypadku nowego niekoniecznie są z nim kompatybilne, co prowadzi do kłopotów. Przeszkadzać mogą także przestarzałe certyfikaty. Microsoft przyznał na Feedback Hub, że wie o problemach i pracuje nad poprawkami. Czyli - jak zwykle.

Doradził także alternatywę dla osób, którym nie chce uruchomić się narzędzie Wycinanie. Skróty klawiaturowe umożliwiające wykonanie zrzutu ekranu to Win+Printscreen, Win+G oraz Alt+Printscreen. Pierwszy wykona pełen zrzut ekranu i zapisze go w folderze Obrazy, drugi skopiuje ekran do schowka, a ostatni otworzy Xbox Game Bar celem dalszej obróbki.

