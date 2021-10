Windows 11: łatka dla procesorów Ryzen już gotowa

Microsoft bardzo szybko przygotował poprawkę, która ma sprawić, że procesory Ryzen i nowy system Windows będą doskonale współpracować.

Przypomnę - po premierze Windows 11 okazało się, że spowalania on wydajność procesorów Ryzen. Potem nastąpił Patch Tuesday i... wydajność spadła jeszcze bardziej. Microsoft obiecał poprawkę do 19 października i właśnie dzisiaj jest ona już gotowa - ale póki co tylko dla użytkowników programu Windows Insider.

Poprawka nosi nazwę KB5006746 i jak donoszą pierwsi testerzy - sprawuje się znakomicie. Po jej instalacji procesory AMD działają z pełną mocą. Możemy spodziewać się, że finalna wersja trafi do Windows Update w najbliższych dniach. Uwaga - nie będzie on pobierany i instalowany automatycznie, ale będzie aktualizacją opcjonalną. Pojawi się później również jako element listopadowego Patch Tuesday. Poza likwidacją problemu z pamiącią cache L3 przyniesie także poprawki innych wypatrzonych problemów.

Zobacz również:

Źródło: Windows Latest