Windows 11 ma już rok. Sukces czy porażka?

Windows 11 to system, którego miało nie być - Windows 10 zapowiadany był jako ostatni. Czy rok od premiery Microsoft ma powody do zadowolenia.

Debiut systemu Windows 11 nastąpił 5 października 2021 roku, a więc rok i dwa dni temu. Oczywiście Microsoft chciałby, aby znalazł się on na jak największej liczbie maszyn, jednak sam postawił przed tym zaporę w postaci wymagań sprzętowych, w których posiadanie TMP 2.0 stało się wąskim gardłem, z jakim nie poradził sobie szereg desktopów i laptopów. Jak wygląda krajobraz systemów operacyjnych rok po premierze?

Jak podają statystyki, Windows 11 na rynku systemów operacyjnych ma udział wynoszący 13,56% (w Polsce 10,2%). Jest to dość kiepski rezultat, aczkolwiek Microsoft może pocieszać to, że wynik ten powoli rośnie, a ponadto nowe urządzenia mają na pokładzie już zainstalowany Windows 11, co również będzie zwiększać udział systemu. Z drugiej strony ludzie nie śpieszą się ze zmianą systemu z powodu licznych bugów i usterek, które co chwila przydarzają się "jedenastce" - najlepszym przykładem aktualne problemy z Windows 11 22H2.

Zobacz również:

Co ciekawe, adopcja systemu przebiega szybciej wśród użytkowników indywidualnych, niż biznesowych. A czy Ty korzystasz z Windows 11? Wypowiedz się w ankiecie!

Źródło: Neowin, Lansweeper