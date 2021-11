Windows 11 ma problem. To setki pustych folderów

Nie jest to całkowita nowość - podobne zjawisko miało miejsce w Windows 10.

Jeśli masz Windows 11 i zajrzysz do systemowego folderu System32, zobaczysz tam wiele folderów, z których nawet kilkaset może być pustych. Skąd bierze się taka "radosna twórczość" systemu operacyjnego? Prawdopodobnie są one tworzone przez narzędzie Provisioning Package Runtime Processing, które pracuje w tle jako ProvTool.exe. Można je zatrzymać, a nawet usunąć bez żadnej szkody dla funkcjonowania całości. Po raz pierwszy pojawiło się w 2019 roku w Windows 10 i jak się okazuje - Microsoft wprowadził je również do następcy.

Oczywiście istnienie setek pustych folderów w żaden odczuwalny sposób nie wpływa na działanie Windows 11, jednak jeśli ktoś lubi mieć na dysku porządek, będzie to irytujące zjawisko. Jeśli występuje u Ciebie, możesz usunąć je ręcznie. Powinny znajdować się w lokalizacji:

C:WindowsSystem32configsystemprofileAppDataLocal

Niektóre mogą być ukryte, więc musisz ustawić w opcjach Eksploratora Plików ich wyświetlanie. Rozpoznasz je w prosty sposób - mają nazwy zaczynające się od tw i rozszerzenia .tmp.

Zobacz również:

Źródło: GHacks