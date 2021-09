Windows 11 może przyspieszyć Twój komputer

Wygląda na to, że nowe oprogramowanie firmy Microsoft znacząco zwiększy wydajność naszych komputerów.

To już oficjalne, że piątego października Windows 11 zadebiutuje na urządzeniach z oprogramowaniem firmy Microsoft. W związku z premierą przedstawiciele zdecydowali się wprowadzić szereg nowych funkcji i ulepszeń, które mają sprawić, że z Windowsa będzie nam się korzystać po prostu lepiej. Jedna z nich wydaje się, że zmieni najwięcej, a chodzi o optymalizację pamięci.

Jedną z charakterystycznych cech systemu Windows 11 jest sposób, w jaki oprogramowanie nadaje priorytety aplikacjom i procesom. Firma Microsoft zaprojektowała zarządzanie pamięcią w taki sposób, by faworyzować najczęściej używane okna aplikacji. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania urządzenia posiadają więcej wolnych zasobów procesora, co znacząco przyśpiesza ich prace. W rezultacie wrażenia z korzystania z Windows 11 powinny być o wiele lepsze niż podczas używania Windows 10. Warto również zwrócić uwagę na to, że firma Microsoft domyślnie włączyła funkcję usypiania zakładek w przeglądarce Microsoft Edge. W większości przypadków skutkuje to średnią oszczędnością pamięci na poziomie 32% oraz 37% dla użycia procesora. Według rzecznika firmy Microsoft te optymalizacje przekładają się dodatkowo na dłuższą żywotność baterii w urządzeniach przenośnych.

Podsumowując, w założeniu system Windows 11 powinien reagować o wiele szybciej na żądane akcje użytkownika. Ponadto urządzenia powinny wybudzać się z uśpienia momentalnie oraz włączone okna aplikacji mają uruchamiać się bez opóźnień. Według testu opisanego na Windows Latest wzrost wydajności na urządzeniach hybrydowych może wynosić od 2 do 11 procent.