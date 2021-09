Windows 11 - możesz mieć już dzisiaj

Pierwsza oficjalna wersja Windows 11 pojawi się 5 października, ale można korzystać z niej już dzisiaj. Pokazujemy, w jaki sposób.

Pierwsze urządzenia z Windows 11 pojawią się na rynku już w październiku, jednak jeszcze ostatniego dnia września możesz mieć stabilną wersję systemu u siebie. W jaki sposób? Jeśli Twój sprzęt spełnia wymogi sprzętowe, możesz skorzystać z możliwości dawanych przez program Windows Insider. W kanale Release Preview Channel dostępna jest wersja Windows 11 Build 22000.194, która ma być tą pierwszą dla ogółu - czyli mówiąc inaczej: pierwszą oficjalną edycją Windows 11. Wersja w kanale RPC jest znacznie bardziej stabilna, niż odpowiedniki z kanałów Dev i Beta, ma także wszystkie te same funkcje.

Aby skorzystać z tej możliwości, wejdź do Windows Update w systemie Windows 10 i zobacz, czy maszyna nadaje się dla nowego systemu. Jeśli tak jest, zapisz się do programu Windows Insider (jeśłi nie bierzesz w nim udziału) - w dziale ustawień systemowych Windows Update jest to ostatnia pozycja na liście, zwąca się po polsku: "Niejawny program testów systemu Windows". W celu rejestracji musisz podać swój adres e-mail (powiązany z kontem Microsoft), a następnie wybrać, z którego kanału chcesz otrzymywać nowe wersje systemu.

Foto: H Tur/PC World

Po zapisaniu się przejdź do głównego działu Windows Update i wybierz tam sprawdzenie aktualizacji. Nowa wersja systemu zacznie się pobierać. Jeśli już wcześniej zainstalowałeś wersję Preview Windows 11, upewnij się, że pochodzi ona z kanału RPC, czyli "zapoznawczego".

Kanały w Windows Insider. Foto: TechAdvisor

Jeśli nie chcesz dostawać przyszłych buildów, przesuń na dole suwak "Rezygnacja z otrzymywania kompilacji Preview". Zaznacz również opcję wypisania się przy kolejnej dużej wersji Windows - inaczej będzie trzeba instalować czysty Windows 10.

Foto: TechAdvisor

Stabilna wersja Windows 11 jest dostępna zarówno przez Windows Update, jak i w formie pliku .iso oraz w postaci instalacyjnego pendrive'a. Możesz pobrać te dwie formy ze strony Microsoftu - ale żeby z nich skorzystać, musisz być i tak Insiderem.

Źródło: TechAdvisor