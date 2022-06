Windows 11 na Macu z Apple M1/M2? To możliwe! [PORADNIK]

Komputery Apple z procesorami Apple M1 opartymi na architekturze ARM oficjalnie nie wspierają Windowsa. Na szczęście brak narzędzia Boot Camp to nie problem. Sprawdź, jak zainstalować Windowsa 11 na dowolnym komputerze z procesorem Apple Silicon.

Apple w czerwcu 2020 roku zaskoczyło rynek niespodziewaną wiadomością. Gigant z Cupertino ogłosił przejście na architekturę ARM i rozpoczęcie produkcji własnych układów z rodziny Apple Silicon. Pierwsze komputery z układem Apple M1 trafiły na rynek w listopadzie 2020 roku. Właśnie wtedy dowiedzieliśmy się szczegółowych informacji na temat nowych komputerów Apple.

Windows 11 na iMacu 24 z procesorem Apple M1

Do końca 2022 roku gigant z Cupertino przestanie wprowadzać na rynek nowe komputery z układami Intela i stopniowo zastąpi je modelami z własnymi chipami Apple Silicon. Skorzystanie z architektury ARM ma wiele zalet, ale rodzi też sporo kompilacji.

Zaraz po premierze konsumenci zaczęli zastanawiać się jak wyglądać będą możliwości wirtualizacji oraz uruchamiania innych systemów operacyjnych na Macu. Apple było bezwzględne - komputery z procesorami Apple Silicon nie mają i nigdy nie otrzymają narzędzie Boot Camp, które pozwalało na instalację systemu operacyjnego Windows obok macOS.

Przez kilka miesięcy uruchomienie jakiegokolwiek sprawnie działającego systemu innego, niż macOS na komputerach z Apple M1 było nie możliwe. Na szczęście zmieniło się to z czasem, a obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby na komputerach z procesorami Apple Silicon zainstalować Windowsa 10 lub nawet Windowsa 11 (zapoznaj się z naszą recenzją). Jak to możliwe i jak przeprowadzić proces instalacji? Tego dowiesz się z poniższego materiału.

Windows na Macu z Apple M1. Jakie są wymagania?

Windowsa 10 lub Windowsa 11 zainstalujemy na każdym komputerze z procesorem Apple M1. Warto podkreślić słowo komputer. Na iPadach Pro z układem Apple M1 nie da się uruchomić Windowsa.

Do instalacji Windowsa 10 lub Windowsa 11 potrzebujemy:

Komputera Mac z procesorem Apple Silicon i systemem operacyjnym macOS 11 Big Sur lub nowszym

Co najmniej 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Narzędzie Parallels Desktop 17 (pełną licencję lub wersję Trial)

Instalator Windows 10 ARM

Konto Microsoft zarejestrowane w programie Insider

Windowsa 10 lub Windowsa 11 na komputerach z procesorami Apple Silicon uruchomimy dzięki aplikacji Parallels Desktop, która służy do wirtualizacji systemów operacyjnych. Tu warto zaznaczyć, że rozwiązanie jako pierwsze oferuje pełną kompatybilność dla procesorów Apple Silicon i jest w stanie wykorzystać ich potencjał.

Instalacja Windowsa obok macOS lub zamiast niego nadal nie jest możliwa. Okienka zainstalujemy jedynie "w" macOS.

Jak zainstalować Windows 11 na Macu z Apple Silicon?

Proces instalacji Windowsa 11 sam w sobie jest skomplikowany. Dodatkowo komputery Mac nie mają modułu TPM 2.0, co nie ułatwia sprawy, ale na szczęście wystarczy nieco cierpliwości i uda nam się zainstalować najnowszego Windowsa na komputerze Mac.

Na początek instalujemy Parallels Desktop 17

Parallels Desktop 17

Na początku pobieramy oprogramowanie Parallels Desktop 17 (ważne, aby posiadać najnowsze wydanie z obsługą Apple M1 i Windowsa 11) i instalujemy program podążając za wskazówkami instalatora.

Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17

Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17

Po przeprowadzeniu procesu instalacji akceptujemy warunki licencyjne, nadajemy niezbędne uprawnienia i z pomocą oprogramowania pobieramy Windows 10 na procesory ARM.

Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17 Instalacja Parallels Desktop 17

Instalacja Windows 10 ARM

Po uruchomieniu Parallels Desktop wybierany opcję Instalacja Windows lub innego OS z DVD lub pliku obrazu. W kolejnym kroku wybieramy instalator Windows 10 ARM.

Instalacja Windows 10 Instalacja Windows 10 Instalacja Windows 10

Podczas tworzenia maszyny wirtualnej możemy nadać jej nazwę i zdefiniować ścieżkę zapisu plików.

Stworzenie maszyny wirtualnej potrwa kilka minut. Po ukończeniu procesu uruchamiamy stworzoną maszynę i czekamy, aż Windows 10 przeprowadzi konfigurację początkową.

Instalacja Windows 10 Instalacja Windows 10 Instalacja Windows 10 Instalacja Windows 10

Po uruchomieniu Windowsa 10 ARM warto poczekać kilka minut, aby system doinstalował niezbędne sterowniki.

Windows 10 na maszynie wirtualnej uruchomiony na iMacu 24 z Apple M1

W kolejnym kroku przechodzimy do Settings > Windows Update i pobieramy najnowszą aktualizację Windows 10 ARM. Po jej instalacji przechodzimy do instancji Windowsa 11.

Windows 10 korzysta z 4 rdzeni Apple M1 i 4 GB RAMu Aktualizacja do najnowszej wersji Windows 10

Aktualizacja do Windows 11

Domyślnie po instalacji Windowsa 10 ARM system operacyjny nie pozwoli nam na przystąpienie do testów w kanale Dev i pobranie Windowsa 11. Na szczęście wystarczy chwila zabawy z rejestrem systemowym.

Otwieramy wyszukiwarkę z wykorzystaniem skrótu Windows + R lub klikając w menu Start i wpisujemy regedit.

Po uruchomieniu rejestru systemowego przechodzimy do HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsSelfHost > UI > Selection. Klikamy w UIBranch i zmieniamy wartość na "Dev".

Modyfikacja rejestru systemowego

Następnie przechodzimy do HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsSelfHost > Applicability. Klikamy w BranchName i zmieniamy wartość na "Dev".

Po wprowadzeniu zmian uruchamiamy maszynę ponownie i przechodzimy do Settings > Windows Update. System automatycznie wykryje aktualizację do Windowsa 11.

Pobieranie Windows 11

Jak działa Windows 11 na Macu z Apple Silicon?

Zastanawiasz się jak działa Windows 11 na Macu z procesorem Apple Silicon? Odpowiedź brzmi zaskakująco dobrze. System operacyjny jest niesamowicie responsywny i bardzo szybko reaguje na każde polecenia. Procesor Apple M1 bez problemu radzi sobie z obsługą Windowsa 11 uruchomionego w macOS jako maszyna wirtualna.

Windows 11 na iMacu 24 z procesorem Apple M1

Domyślnie do dyspozycji otrzymujemy cztery rdzenie procesora Apple M1 oraz 4 GB pamięci operacyjnej (8 GB w przypadku, gdy posiadamy komputer z 16 GB pamięci operacyjnej). Taki zestaw w zupełności wystarcza do pracy biurowej, a nawet okazjonalnego uruchomienia gier.

Windows 11 na Macu z Apple M1

Po instalacji postanowiłem sprawdzić wydajność komputera iMac 24 (bazowy model z 7 rdzeniową grafiką i bez Touch ID) narzędziem Geekbench. Poniżej rezultaty:

Windows 11 - Single 1454, Multi - 3388

macOS 11.5.2 Big Sur - Single - 1539, Multi 6101

Rezultaty w teście jednego wątku są bardzo podobne. W przypadku próby z wieloma wątkami widać, że Windows 11 ma do dyspozycji 4 z 8 rdzeni, ale wynik nadal porównywalny jest do topowego iMaca 27 z 2017 roku wyposażonego w procesor Intel Core i5-7600K. Osiąga on 1014 punktów w teście jednowątkowym oraz 3613 punktów w teście wielowątkowym.

Windows 11 na Macu z Apple M1

Podsumowanie - Procesory Apple nie mają już problemów z obsługą Windowsa

Po kilku dniach testów mogę śmiało potwierdzić, że procesory Apple Silicon świetnie radzą sobie z obsługą Windowsa 10 i Windowsa 11 w maszynie wirtualnej. Nadal nie ma co prawda możliwości instalacji czystego Windowsa obok macOS i prawdopodobnie szybko się to nie zmieni, ale oprogramowanie Parallel Desktop 17 to rewelacyjny zamiennik. Rozwiązanie to jest jeszcze ciekawsze, ponieważ nie wymaga ciągłych restartów komputera, aby przełączyć się pomiędzy systemami operacyjnymi. Moc obliczeniowa bazowej konfiguracji Apple M1 (8 rdzeni i 7-rdzeniowa grafika) z 8 GB pamięci operacyjnej pozwala na bezproblemową i wydajną pracę z macOS i Windows 10/11 w tym samym czasie.

Windows 11 na iMacu 24 z procesorem Apple M1

Świetną sprawą jest tryb koherencji, który pozwala uruchamiać aplikacje na Windowsa w okienkach systemu macOS. Opcja ta spodoba się konsumentom, który na codzień korzystają z aplikacji napisanych specjalnie z myślą o Windowsie.

Niestety zaprezentowane przeze mnie rozwiazanie ma również wady. Największa z nich z pewnością jest cena. Oprogramowanie Parallels Desktop 17 to wydatek 79 Euro, co przekłada się na około 365 zł, a to nie koniec wydatków. Musimy posiadać również licencję na Windowsa, która kosztuje dodatkowe 400-500 zł. Oznacza to, że instalacja Windowsa 10/11 na Macu z układem Apple Silicon kosztować będzie co najmniej 750 zł. Czy warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.

iMaca 24 z procesorem Apple M1 do wykonania testu użyczył sklep X-Kom. Testowaną konfigurację kupicie tutaj.