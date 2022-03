Windows 11 na (niemal) co piątym PC

Najnowszy system z rodziny coraz lepiej poczyna sobie na rynku. Czy i Ty go używasz?

Najnowsze wyniki swoich analiz podała firma Adduplex. Zaznaczę jednak, że dotyczy ona wyłącznie komputerów, które mają aplikacje z Microsoft Store korzystające z Adduplex SDK. Jednak jest ich w chwili obecnej ponad 5 tysięcy, tak więc choć wyniki nie są niepodważalne, to jednak mówią nam coś o rozpowszechnianiu się nowego systemu. Działa to na zasadzie comiesięcznych ankiet wśród graczy Steam. W chwili obecnej podane wyniki dotyczą marca 2022 roku. Wynika z nich, że Windows 11 ma udział w rynku wynoszący 19,4%, co jest niewielkim awansem w stosunku do lutego - zaledwie o 0,01%.

A jak prezentują się inne systemy? Pełen zestaw wygląda następująco:

Windows 10 21H2 (Listopad 2021): 28,5%

Windows 10 21H1 (Mal 2021): 26,5%

Windows 11: 19,4%

Windows 10 20H2 (Październik 2020): 10,8%

Windows 10 2004 (Maj 2020): 8,1%

Zauważmy, że dwie ostatnie edycje Windows 10 na liście to systemy, które nie mają już wsparcia. Ale jakby nie patrzeć, Windows 10 dominuje. Nic tez nie wskazuje na to, aby miał szybko zastąpić "dziesiątkę".

Źródło: Neowin, Adduplex