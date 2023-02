Windows 11 na tablecie - jak zoptymalizować? [PORADA]

Windows 11 może wspaniale współpracować z każdym ekranem dotykowym. Oto, jak optymalnie przystosować go do tego typu pracy.

Choć Windows powstał z myślą o desktopach i używaniu myszki oraz klawiatury, w ostatniej dekadzie zaczął także mieć ustawianie związane z obsługą ekranów dotykowych. Windows 10 wprowadził tryb tabletu, Windows 11 rozwija pomysły. Jeśli chcesz dostosować do do urządzenia dotykowego, oto kilka sposobów, w jaki sposób to zrobić.

Dostosuj klawiaturę ekranową

Fot.: D Kujawski/PC World

Ponieważ nie mamy tu klawiatury, korzystamy z ekranowej za każdym razem, gdy chcemy coś napisać. Upewnij się, że masz najlepszą możliwą. Otwórz systemowe Ustawienia, a następnie przejdź do działu Personalizacja i Wprowadzanie tekstu. Możesz wybrać tu jeden z piętnastu motywów wizualnych, a także stworzyć własny.

Fot.: D Kujawski/PC World

Gdy zjedziesz niżej, możesz wybrać także wielkość klawiatury. Dalej - wypróbować emoji i dyktowanie głosem.

Fot.: D Kujawski/PC World

Przywoływanie klawiatury

Fot.: D Kujawski/PC World

Klawiatura ekranowa pokazuje się zawsze, gdy wprowadzasz tekst, jednak nie jest to perfekcyjne. Warto dodać na pasku zadań ikonkę, która w dowolnej chwili pozwoli z niej korzystać. A jak to zrobić? Prostu - po wejściu do Personalizacji przejdź do działu Ikony paska zadań i włącz Klawiaturę dotykową oraz Wirtualną płytkę dotykową.

Włącz wskaźnik myszy

Fot.: D Kujawski/PC World

Kursor perfekcyjnie wskazuje, gdzie klikasz czy piszesz, jednak nie ma większego zastosowania na urządzeniu z ekranem dotykowym. Microsoft ma inną propozycję - Wskaźnik dotyku. Jak to działa? Tam, gdzie naciśniesz ekran, pokazuje się małe kółeczko. Możesz wybrać styl kursora, a także zaznaczyć opcję, aby kółeczko było większe i ciemniejsze. Gdzie? Wejdź w Ustawienia, a następnie do działu Ułatwienia dostępu i sekcji Wskaźnik myszy i dotyk

Automatycznie ukrywaj pasek zadań

Fot.: D Kujawski/PC World

Tablet ma mniejszy wyświetlacz niż laptop, dlatego też oferuje mniejszą przestrzeń roboczą. Można ją zwiększyć, ukrywając pasek zadań wówczas, gdy nie jest potrzebny. W jaki sposób? Wchodzisz ponownie do działu Personalizacja, a tam do sekcji Pasek zadań, gdzie przewijasz do Zachowania paska zadań. Tu zaznacz Automatycznie ukrywaj pasek zadań - i gotowe!

Użyj Snapów

Fot.: D Kujawski/PC World

Snapy - czyli specjalny układ okienek na ekranie - to jedna z najlepszych funkcji Windows 11. Można dzięki nim łatwo zmieścić dwa lub więcej okienek na jednym ekranie. W jaki sposób zrobić takie ułożenie? Chwyc za dowolne otwarte okienko i przeciągnij je na szczyt ekranu. Pojawią się wówczas wszystkie dostępne układy. Wybierz dowolny.

Naucz się gestów

Fot.: D Kujawski/PC World

Użytkownicy Androida oraz iOS od lat mogą korzystać z gestów, a i Windows 11 ma również swoje. Ostatnia duża aktualizacja, czyli 22H2, przyniosła aż pięć nowych. Warto zapamiętać niektóre - na przykład przesunięcie palcem od środka ekranu do paska zadań wywołuje menu Start, przesuniecie z prawej na lewo wyświetlenie przypiętych aplikacji, na skos - ustawienia.

Jak nauczyć się ich? To proste. Wejdź w Ustawienia, a tam do działu Bluetooth i urządzenia. Wybierz Płytka dotykowa. W dziale Gesty i interakcja możesz podejrzeć każdą akcję.

Źródło: TechAdvisor