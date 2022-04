Windows 11 nie dla 50% PC-tów?

Najnowsze badania Lansweeper nie są ciekawe dla Microsoftu, który promuje na wszystkie sposoby swój nowy system.

Lansweeper to firma dostarczająca na rynek oprogramowanie różnego rodzaju - do zarządzania zasobami IT, gromadzące informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputerów oraz innych urządzeń w sieci komputerowej. Z jej najnowszych analiz wynika, że Windows 11 to zaledwie 1,44% rynku wszystkich systemów Windows, ale warto zaznaczyć, że liczba przejść z Windows 10 na Windows 11 wzrosła trzykrotnie w pierwszym kwartale 2022 roku. Wdrażanie nowego systemu przebiega mimo to wolno i raczej się to nie zmieni, ponieważ ok. 55% urządzeń PC na rynku nie jest kompatybilnych sprzętowo z "jedenastką".

Choć 91% urządzeń sprawdzonych przez Lansweeper spełnia wymogi co do RAM, tylko 50% stacji roboczych wspiera TPM, a z pozostałych aż 28% nie ma opcji włączenia tego modułu. Większość wymaga zatem ulepszenia, aby można było na ich wdrożyć nowy system. A jak wygląd udział innych systemów Windows w globalnym rynku? To prezentuje poniższa infografika.

Fot. Lansweeper

Analizy Lansweeper znacząco różnią się od statystyk podawanych przez AdDuplex. Według tamtej firmy Windows 11 jest już na prawie 20% komputerów PC. Gdzie zatem leży prawda? Zapewne gdzieś pośrodku.

