Windows 11 niewiele lepszy od Windows 10 - pół roku od premiery

Microsoft wprowadził za mało pozytywnych zmian do Windows 11, aby warto było zrobić aktualizację z Windows 10. Koncern jednak jest na dobrej drodze, aby przekonać użytkowników do nowego produktu.

Spis treści

To, co czytasz, nie jest kolejną recenzją systemu Windows 11. Jednak jest to dobra okazja, aby zastanowić się, czy na oryginalną recenzję wpłynęły pierwsze wrażenia i co, jeśli w ogóle coś, osiągnął Microsoft w ciągu minionych miesięcy?

Menu Start, pasek zadań, motywy: dalej nic ciekawego

W momencie premiery największą wadą systemu Windows 11 było to, że wydaje się on zarówno mniej przyjemny, jak i mniej funkcjonalny niż jego poprzednicy. Po kilku miesiącach nadal tak jest. Przykład: w systemie Windows 10 przejście do opcji Personalizacja > Motywy powoduje wyświetlenie dużych, żywych ikon informujących o zainstalowanych motywach, domyślnie zachęcających do ich używania. Technicznie te same opcje są dostępne w systemie Windows 11, ale wszystko jest znacznie bardziej stonowane.

Menu Ustawień systemu Windows 10, fot. wł.

Menu Ustawień systemu Windows 11, fot. wł.

System Windows ma wiele sposobów uruchamiania aplikacji. Możesz odnaleźć je w menu Start pod przyciskiem „Start” albo wpisać Win + R, aby „uruchomić” programy lub po prostu „wyszukać” je, naciskając klawisz Windows, wpisując nazwę aplikacji i naciskając Enter. Szczególnie ta druga metoda jest bardzo popularna. Jednak używanie menu Start w Windows 11 nie jest przyjemne. To takie chaotyczne morze ikon bez ładu i składu. Po prostu je spartaczyli. Jednym z kluczowych elementów wizualnych systemu Windows 10 była możliwość wzrokowego „ważenia” określonych aplikacji i folderów poprzez zmianę ich rozmiaru. Teraz możesz zgrupować aplikacje systemu Windows 11 w folderze i w konsekwencji zmniejszyć ikony. Czy nie jest to sprzeczne z ideą uczynienia systemu Windows bardziej dostępnym?

Menu Start w Windows 11, fot. wł.

W systemie Windows 10 możesz zobaczyć oba preferowane kafelki aplikacji wraz z alfabetyczną listą aplikacji. Windows 11 ukrywa listę alfabetycznych aplikacji za przyciskiem „Wszystkie aplikacje”, co powoduje, że o nich zapominasz. W efekcie przestajesz korzystać z menu Start, bo jest to frustrujące i daremne. Warto też wspomnieć o marnowaniu przestrzeni przez tak zwane pliki „Zalecane”, które znajdziesz na dole. Dobrze, że przynajmniej można je wyłączyć. (Ustawienia > Personalizacja > Start > Pokaż ostatnio otwierane elementy w Start, Listach szybkiego dostępu i Eksploratorze plików).

Podobnie to wygląda w pasku zadań. Jeżeli Microsoft chce odejść od kafelków Fisher-Price znanych z Windows 8, to nie ma sprawy. Bardzo wydajny, estetyczny układ z ikonami na środku jest do zaakceptowania. Jednak co z elastycznością? W Edge jest możliwość umieszczenia paska ulubionych po lewej stronie, dlaczego więc nie pozwolić na to w Windowsie?

Karty po lewej stronie okna przeglądarki Edge, fot. PC World.com

Są na szczęście narzędzia innych firm, takie jak Start11 i StartAllBack, które rozwiązują wiele (ale nie wszystkie) najbardziej irytujących problemów z menu Start i z paskiem zadań systemu Windows 11. Byłoby miło, gdyby Microsoft zrobił to samo oficjalnie.

Widżety, czaty zespołowe i wyszukiwanie

Widżety oraz zbiór wiadomości i informacji Microsoftu mają swoje zalety. Jednak często nie zawracasz sobie głowy najeżdżaniem na ikonę pogody na pasku zadań, aby tam zajrzeć. Po prostu nie odczuwasz takiej potrzeby. Z drugiej strony Edge skutecznie zachęca do otwierania nowej karty w widoku „Informacje”.

Podobnie nieatrakcyjna jest wbudowana ikona wyszukiwania systemu Windows — po prostu nie jest dopasowana do codziennych nawyków. Wyszukujesz raczej za pośrednictwem przeglądarki WWW lub wyszukiwania plików w Eksploratorze, ewentualnie otwierasz najnowszy dokument w określonej aplikacji. Być może korzystanie z aplikacji Wyszukiwarka poprawia wydajność i może warto zmusić się do sprawdzenia, czy nie jest to bardziej skuteczna metoda?

Widżety i pasek wyszukiwania w Windows 11, fot. wł.

W Windowsie 11 brakuje Cortany, ale nie ma tak naprawdę znaczenia to, czego używasz do wyszukiwania. Cortana nie wydaje się warta instalacji tylko do szybkiego konfigurowania przypomnień, co było użyteczne w systemie Windows 10. Ogólnie jednak Cortana w Polsce jest mało przydatna, ponieważ nie występuje w polskiej wersji.

Centrum akcji i powiadomienia: krok naprzód

Warto uważnie przyjrzeć się Centrum akcji Windows 11, które znajduje się w prawym dolnym rogu. Widać, że jest ono przemyślane, ponieważ wszystko jest zgrupowane razem, a nie rozrzucone po wielu ikonach paska zadań tak jak w systemie Windows 10. Jednak nie jest to idealne rozwiązanie; w systemie Windows 10 różne ikony dają więcej możliwości przekazywania informacji, na przykład tego, które urządzenie audio jest sterowane za pomocą suwaka głośności. Wydaje się też, że powiadomienia w Windows 11 nie przyciągają tak uwagi, jak te z Windowsa 10.

Regulacja głośności w Windows 10, fot. PC World.com

Action Center w Windows 11, fot. PC World.com

Rażącym problemem w Centrum akcji jest brak w pełni funkcjonalnego kalendarza, co wydaje się dziwne. Jaki jest sens kalendarza, jeśli nie możesz dodać do niego spotkań, przejrzeć terminów wakacyjnych lub po prostu cokolwiek z nim zrobić? Ponieważ Cortana została odsunięta na bok, nie ma naprawdę prostego sposobu na zaplanowanie szybkiego przypomnienia. Czy nie powinno to być częścią systemu operacyjnego? Nie może być tak, że aby zrealizować tak podstawowe zadanie, jak skorzystanie z terminarza, trzeba ręcznie instalować zewnętrzny program za pośrednictwem Microsoft Store.

Windows 11 prezentuje również dziwny interfejs użytkownika, ponieważ ikona przechowywania w chmurze OneDrive jest funkcjonalnym, ale ukrytym przyciskiem; tak samo jest z klastrem ikon sieci, głośności i baterii. Kliknij gdziekolwiek w drugiej grupie, a otworzy się Centrum akcji. Można pomylić się, włączając Focus Assist, gdy ikona wskazująca, że jest włączona i działa (ikona półksiężyca na powyższym zrzucie ekranu) pojawia się po prawej stronie, obok godziny i daty. Kliknięcie w nią otwiera powiadomienia, zamiast ustawień Focus Assist.

Powłoka systemu Windows: nadal kilka podstawowych problemów

Menu systemowe, które pojawia się po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy, a następnie przechodzi kaskadowo do menu dodatkowego wymagającego drugiego kliknięcia, jest błędem. Czy wszystkie pozycje nie mogłyby się znaleźć w jednym menu? Dlaczego aplikacje Windows, takie jak PowerToys, umieszczają swoje funkcje w menu pomocniczym, zwłaszcza te, z których wielu użytkowników często korzysta? Z czasem dowiadujesz się, które ikony skrótów (takie jak „wytnij” i „zmień nazwę”) reprezentują które funkcje, ale opcje menu prawego przycisku myszy nadal wydają się niechlujne. To duży krok wstecz w wydajności.

Menu kontekstowe w Windows 11, fot. wł.

Snap View to jednak sukces i wyraźna poprawa w stosunku do systemu Windows 10. Tak, nadal możesz używać PowerToys i jego fantastycznego narzędzia Fancy Zones w systemie Windows 10 lub Windows 11, ale funkcja Snap View umożliwiająca podział ekranu na części jest naprawdę przydatna. Sprawnie działa też widżet dyktowania, a szybkie dotknięcie Win + H otwiera go niemal natychmiast. Wypowiadasz zdanie, ponownie stukasz Win + H i idziesz dalej. Nie musisz pisać wszystkiego pod dyktando! Jest to szczególnie przydatne w przypadku zablokowanych plików PDF, z których chcesz szybko skopiować niewielki fragment.

Wydaje się jednak, że projektanci z Microsoftu jeszcze nie znaleźli właściwego sposobu zarządzania plikami. Eksplorator w systemie Windows 10 i Windows 11 ma oczywiste wady, jeżeli chodzi o wyszukiwanie. Korzystanie z paska wyszukiwania Eksploratora wydaje się niepotrzebnie powolne.

Dyktowanie w Windows 11, fot. PC World.com

Jednak jest większy problem i nie wiadomo, czy to Windows jest przyczyną. W miarę, gdy coraz więcej pracujemy zdalnie, nasze dane są coraz częściej przechowywane i udostępniane w aplikacjach takich jak Google Workplace, Zoom, Teams i innych. Jednak to nie wszystko. Treści, którymi się wymieniamy, po prostu nie zawsze są „plikiem”. Czy możemy używać wyszukiwania wbudowanego w system Windows do przeszukiwania aplikacji Teams? Może kiedyś tak, ale na razie jest to niemożliwe. Meet w Google? Zupełnie nie. Jeśli system Windows nie może nawet zrozumieć, czego szukamy, a także, gdzie to jest, po co w ogóle funkcja wyszukiwania lub eksplorator plików?

Microsoft Edge: wreszcie możesz łatwo przełączać przeglądarki

Wydaje się, że Microsoft w końcu rozwiązał poważny problem braku wyboru przeglądarki w systemie Windows 11. Dokonano tego za pomocą opcjonalnej aktualizacji, która prawie na pewno zostanie przekazana do ogólnej bazy użytkowników systemu Windows 11 w ramach nadchodzącej łatki. Nadal wydaje się to trochę niedopracowane — opcja „jednego kliknięcia”, aby przeglądarka taka jak Chrome była domyślną przeglądarką, nadal ustawia Edge jako domyślną przeglądarkę do otwierania plików PDF. Jednak przynajmniej daje konsumentom wybór, który powinien mieć.

Aplikacje Microsoft Store i Windows: wszystko wygląda ładnie

Podsumowując, zmiany Microsoftu w aplikacjach Windows są pozytywne, choć nie głębokie. Co by nie sądzić o narzędziu Microsoft Store — trzeba się zgodzić, że wygląda ono bardziej profesjonalnie i jest bardziej użyteczne, przynajmniej na stronach aplikacji.

Microsoft przerobił aplikację Zdjęcia, czyniąc ją znacznie gorszą – a następnie nieco ją poprawił, w dużej mierze realizując jej pierwotne cele. Po wyeliminowaniu narzędzia „spot fix”, a także przeniesieniu niezwykle przydatnego narzędzia Magic Select do Paint 3D, Zdjęcia to nadal aplikacja pozostawiająca wiele do życzenia. Microsoft również niepotrzebnie zreorganizował Painta, program, który próbował wcześniej usunąć. W przypadku Zdjęć i Painta "przeprojektowanie w celu przeprojektowania" po prostu niepotrzebnie wprowadza bałagan i sprawia, że ludzie są mniej produktywni.

Nowy Microsoft Store w Windows 11, fot. wł.

Pod maską: producenci komputerów naciskają najmocniej

Obecnie najsilniejszym argumentem przemawiającym za systemem Windows 11 nie są jego cechy, ale to, co znajduje się w obudowie peceta. Praktycznie wszystkie nowe komputery są teraz dostarczane z systemem Windows 11, więc najbardziej zaawansowane notebooki mają teraz najnowszy system operacyjny Microsoftu. Częściowo jest to prawdopodobnie spowodowane technologią Intela i Thread Director, którą stała się synonimem 12. generacji układów Alder Lake Core. Jednak jest to również spowodowane celem Microsoftu, aby wprowadzić komputery PC w nowoczesną erę bezpieczeństwa, wykluczając większość starszych komputerów za pomocą surowych wymagań sprzętowych (od których później odstąpiono). Szczerze mówiąc, zabezpieczenia Windows 11 oparte na wirtualizacji (VBS) powodują drastyczne spadki wydajności na starszym, nieobsługiwanym sprzęcie.

Firma Microsoft zintegrowała również trzy inne podstawowe technologie, które stanowią punkty sprzedaży systemu Windows 11: DirectStorage, Dynamic Refresh Rate i AutoHDR. Spośród nich wydaje się, że DirectStorage może zapewnić ogromną przewagę w grach w systemie Windows 11. Po wydaniu DirectStorage w marcu Microsoft pokazał, jak może skrócić czas ładowania gier do około sekundy. Nadal jednak nie wiemy, ile gier obsłuży tę technologię ani kiedy te gry zostaną wydane. Nie wydaje się, aby Dynamic Refresh Rate ani AutoHDR przedstawiały znaczące ulepszenie. Fajnie jest używać DRR do uruchamiania wyświetlacza laptopa z częstotliwością 120 Hz, ale jak często to się przydaje?

Przeprowadzono bezpośrednią ocenę AutoHDR na komputerach PC, która dodaje szczegóły HDR do gier, które natywnie go nie obsługują. Jest to zauważalne, tak, ale nie ma to zbyt dużego znaczenia, chyba że masz najwyższej jakości monitor HDR. Aby w pełni rozkoszować się możliwościami sprzętu, musisz mieć co najmniej 1000 nitów maksymalnej jasności, a to jest naprawdę rzadkość.

Co Microsoft poprawia?

Niedawne wydanie nowej kompilacji w kanale Beta programu Microsoft Insider sygnalizuje to, co prawdopodobnie zaplanowano na jesień: między innymi foldery w menu Start, możliwość przeciągania i upuszczania plików do skrótów na pasku zadań oraz napisy na żywo. Foldery w menu Start, nie wydają się tak bardzo istotne dla użyteczności Windowsa 11. Możliwość przeciągania i upuszczania pliku do odpowiedniego skrótu na pasku zadań i otwierania tego pliku jest fajną funkcją, której wymagała mała, ale głośna grupa użytkowników i to jest w porządku – to zasadniczo pokazuje, jak powinien działać proces dodawania nowych funkcji. Napisy na żywo to przydatna funkcja, która pokazuje możliwości sztucznej inteligencji Microsoftu — ale coraz więcej treści jest przesyłane strumieniowo przez Netflix, YouTube, Amazon i inne (nawet Teams!), które już mają usługi napisów.

Wniosek: do dobrego Windowsa 11 jeszcze daleko

Oprócz menu Start tak naprawdę nie ma nic bardzo złego w systemie Windows 11 – a wymienione menu można po prostu pominąć podczas korzystania z systemu, „wyszukując” aplikacje, tak jak unika się korka, jeżdżąc po ulicach. Jednak niewiele funkcji Windowsa 11 warto polecić. Fajny jest Snap View (który można skonfigurować za pomocą Fancy Zones), a także dyktowanie. Widać, że Microsoft wciąż próbuje pogodzić wprowadzone zmiany z tym, czego naprawdę chcą użytkownicy, a przynajmniej, na co narzekają.

W przyszłości funkcja taka jak DirectStorage może być tym, co będzie atrakcyjne dla graczy i szerszej publiczności, która korzysta z porad społeczności entuzjastów. Dyktowanie działa, a funkcje, takie jak aplikacja Xbox i jej usługa gier w chmurze, z pewnością dodają wartości systemom Windows 11 i 10. Prawdopodobnie z czasem każdy przejdzie na Windows 11. Może za jakieś sześć lat, kiedy Microsoft uruchomi Windows 12, poczujesz nostalgię. Jednak po sześciu miesiącach nadal istnieje autentyczne poczucie, że Microsoft nie nadrabia zaległości do poziomu, na którym jest teraz Windows 10 i bez wielu nowych funkcji będzie mu trudno przedstawić Windows 11 jako prawdziwe ulepszenie.

Źródło: PC World