Windows 11: nowa aplikacja TeamSpeak już do pobrania

Nowa wersja popularnej aplikacji pojawiła się w Microsoft Store. Zastąpiła starszą edycję UWP.

TeamSpeak to popularny komunikator VoIP, z którego korzystają zarówno gracze, jak i placówki edukacyjne oraz firmy. Oczywiście nie jest obecnie tak popularny jak Teams, jednak wciąż miliony osób używają go do rozmów. W Windows 11 pojawiła się jego odświeżona wersja, zastępująca dotychczas używaną aplikację UWP. Kto korzysta z nowego systemu Windows, już może pobierać ją z Microsoft Store. W opisie możemy przeczytać, że nowa edycja jest bardziej skalowalna, elastyczna i ogólnie podczas jej użytkowania ma się większy komfort.

Ponadto odświeżony TeamSpeak przynosi dodatkowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem oraz prywatnością. Podczas rozmów włączone jest szyfrowanie end to end, dzięki czemu osoby trzecie nie są w stanie przechwycić danych przesyłanych pomiędzy rozmówcami. Dodano także kilka nowych opcji personalizacji. Jeśli chcesz skorzystać z nowej wersji komunikatora i masz Windows 11, odwiedź po prostu Microsoft Store i zainstaluj aplikację.

Zobacz również:

Foto: TeamSpeak

Źródło: MSPowerUser