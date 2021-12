Windows 11 - nowe zmiany, których raczej nie zauważysz

Microsoft udostępnił nowe wydanie Windowsa 11. Znajdziemy w nim kilka nowości, ale są to zmiany, których raczej nie zauważysz. O jakich elementach mowa?

Zgodnie z zapowiadanym harmonogramem Microsoft opublikował dziś kolejne wydanie Windowsa 11 Insider Preview w kanale Dev Channel. Najnowsze oprogramowanie otrzymało numer kompilacji 22518. W systemie operacyjnym pojawiło się kilka zmian, które w późniejszym okresie czasu trafią na każdy komputer z Windowsem 11.

Nowe umiejscowienie widgetów Źródło: microsoft.com

Jedną z najważniejszych modyfikacji jest zmiana dotycząca dostępu głosowego, z której raczej nie skorzystają polscy konsumenci. Cortana wbudowana w Windowsa 11 pozwala na rozpoznawanie mowy bezpośrednio na urządzeniu umożliwiając przełączanie pomiędzy aplikacjami lub wykonywanie wybranych czynności w systemu operacyjnym.

Microsoft udostępnił na swoich strona wiele poleceń, które możemy wywołać za pomocą asystenta głosowego. Pojawiła się również możliwość jego szybkiej deaktywacji. Wystarczy powiedzieć "Turn off microphone". NIestety rozwiązanie działa jedynie w języku angielskim.

Zaktualizowany asystent głosowy Źródło: microsoft.com

Windows 11 otrzyma również dodatki wizualne z kolekcji Spotlight. Pozwoli on pobierać nowe tapety z całego świata i zmieniać je automatycznie raz dziennie. Rozwiązanie to działa podobnie do aplikacji Bing Wallpaper dostępnej na Windows 10 i Windows 11.

Aktualizacji doczekają się również same widgety, które będą mogły być uruchamiane z lewego rogu paska start. Opcja ta trafi do niewielkiej liczby Insiderów.

Poza wyżej wymienionymi zmianami Microsoft wdrożył niezliczoną liczbę poprawek. Oprogramowanie jest już dostępne w Windows insider Preview. Microsoft nie przewidział aktualizacji dla urządzeń korzystających z procesorów ARM. Otrzymają one aktualizacje w późniejszym okresie czasu.