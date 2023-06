Windows 11: nowości, które warto poznać

Jakie nowe elementy wprowadziła do systemu Windows 11 aktualizacja Moment 3? Oto wszystkie nowości warte uwagi.

Moment 3 to aktualizacja, która została udostępniona użytkownikom 25 maja. W chwili obecnej wszyscy użytkownicy Windows 11 mogą pobrać ją poprzez Windows Update. A czy warto?

Zdecydowanie, ponieważ nie stwierdzono, aby w jakikolwiek negatywny sposób zmieniała działanie systemu, a jest co najmniej kilkanaście nowości, które znacznie podnoszą komfort jego użytkowania. Jeśli ktoś nie zrobi tego do 13 czerwca, to i tak otrzyma aktualizację w ramach Patch Tuesday. Po wprowadzeniu zmian konieczny będzie restart systemu w celu ich wdrożenia.

Windows 11 Moment 3 - nowe funkcje i usprawnienia

Widżety - wprowadzony został ich szerszy układ. Zamiast dwóch kolumn mamy trzy, są one również lepiej spersonalizowane;

- wprowadzony został ich szerszy układ. Zamiast dwóch kolumn mamy trzy, są one również lepiej spersonalizowane; ustawienia sensora - niektóre laptopy mają sensory, mówiące urządzeniu o tym, czy jest używane w pomieszczeniu, czy też na zewnątrz. Pozwala to na automatyczne dostosowanie jasności. Uruchomienie ustawień znajduje się w ustawieniach, w dziale Prywatność i bezpieczeństwo;

- niektóre laptopy mają sensory, mówiące urządzeniu o tym, czy jest używane w pomieszczeniu, czy też na zewnątrz. Pozwala to na automatyczne dostosowanie jasności. Uruchomienie ustawień znajduje się w ustawieniach, w dziale Prywatność i bezpieczeństwo; ikonka VPN - gdy korzystasz z sieci VPN, w obszarze powiadomień pojawi się ikonka.

Fot.: Microsoft

USB4 - laptopy z procesorami Intela często podpinane są do doków Thunderbolt. USB4 jest z kolei często wykorzystywane przy laptopach AMD Ryzen . W systemowych ustawieniach pojawiła się informacja dotycząca możliwości USB4 i podpiętych urządzeń peryferyjnych;

- laptopy z procesorami Intela często podpinane są do doków Thunderbolt. jest z kolei często wykorzystywane przy laptopach . W systemowych ustawieniach pojawiła się informacja dotycząca możliwości USB4 i podpiętych urządzeń peryferyjnych; Bluetooth - dodano w końcu wsparcie dla Bluetooth Low Energy Audio , czyli standardu dla takich akcesoriów, jak słuchawki bezprzewodowe;

- dodano w końcu wsparcie dla , czyli standardu dla takich akcesoriów, jak słuchawki bezprzewodowe; alert - jeśli w menu Start zobaczysz na nazwie swojego konta wykrzyknik, oznacza to, że wymaga ono Twojej uwagi;

- jeśli w menu Start zobaczysz na nazwie swojego konta wykrzyknik, oznacza to, że wymaga ono Twojej uwagi; podpisy na żywo - system Windows 11 będzie wyświetlać w czasie rzeczywistym napisy w treściach, które nie mają takiej pomocy. Wsparcie obejmie co najmniej 10 języków, ale nie wiemy jeszcze, czy także polski;

- system będzie wyświetlać w czasie rzeczywistym napisy w treściach, które nie mają takiej pomocy. Wsparcie obejmie co najmniej 10 języków, ale nie wiemy jeszcze, czy także polski; PrtScn - jak dotąd naciśnięcie klawisza PrnScn pozwalało stworzyć zapisywany w pamięci zrzut ekranu, teraz jego rola się zmieni. Klawisz będzie otwierać systemowe narzędzie Wycinek i szkic ;

- jak dotąd naciśnięcie klawisza pozwalało stworzyć zapisywany w pamięci zrzut ekranu, teraz jego rola się zmieni. Klawisz będzie otwierać systemowe narzędzie ; zajętość OneDrive - w ustawieniach systemu będzie można sprawdzić wykorzystanie swojej przestrzeni na dysku OneDrive ;

- w ustawieniach systemu będzie można sprawdzić wykorzystanie swojej przestrzeni na dysku ; uwierzytelnianie dwuskładnikowe - jeśli masz telefon podpięty do Windowsa za pomocą Łączą, możesz automatycznie kopiować kody do uwierzytelniania dwuskładnikowego, które otrzymujesz z serwisów lub usług.

Fot.: Windows Latest

klawiatura dotykowa - w systemowych ustawieniach pojawi się możliwość ustawienia klawiatury dotykowej na stałe, nie włączanie jej nigdy oraz automatyczne włączanie w momencie, gdy zostanie odczepiona fizyczna;

- w systemowych ustawieniach pojawi się możliwość ustawienia klawiatury dotykowej na stałe, nie włączanie jej nigdy oraz automatyczne włączanie w momencie, gdy zostanie odczepiona fizyczna; sekundnik - systemowy zegar pokazuje nie tylko godzinę i minutę, ale także liczy sekundy;

- systemowy zegar pokazuje nie tylko godzinę i minutę, ale także liczy sekundy; Bing Chat AI - obok ikonki wyszukiwania pojawiła się ikonka sztucznej inteligencji, której możesz zadawać pytania;

Content Adaptive Brightness Control (CABC) - funkcja, która dopasowuje jasność wyświetlacza do wyświetlanych treści, co nie tylko zwiększa komfort użytkowania, ale również pozwala zaoszczędzić baterię w laptopach.

Oczywiście kolejne zmiany nadejdą w przyszłości. Jeszcze w tym roku powinien pojawić się Moment 4. A co wiemy na temat planowanych zmian, opisujemy w tym tekście.

