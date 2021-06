Windows 11 - nowy Eksplorator plików

Pokazano jak będzie wyglądał nowy Eksplorator plików w Windows 11. Zdjęcia prezentują się pięknie, fani dotykowych ekranów będą zadowoleni.

Windows 11 został oficjalnie ogłoszony, a w związku z tym przedstawiciele firmy podali więcej szczegółów na jego temat. Przeprojektowane został w pełni takie części systemu jak: Menu Start, pasek zadań, Centrum akcji, Ustawienia, a także... Eksplorator plików. Pojawiły się zaokrąglone rogi, nowe ikony i przeprojektowany pasek narzędzi.

Źródło: Windows Latest

Eksplorator plików jest częścią charakterystyczną systemu Windows od dziesięcioleci. Jest to jednak z najważniejszych funkcji interfejsu, która zasila różne części systemu operacyjnego i umożliwia przeglądanie plików na urządzeniu. Nie ma możliwości, żeby zastąpić Eksplorator plików czymś innym, więc firma Microsoft próbuje ulepszyć to co jest, modyfikując cały pasek narzędzi.

Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest

Pasek narzędzi znajduje się na górze okna Eksploratora plików. Umieszczono tam nowoczesny nagłówek inspirowany WinUI. Poza nim znalazło się miejsce na różne opcje i zestaw zaawansowanych funkcji, które są zawsze widoczne. Zastosowanie takiego układu ułatwia pracę na dotykowych ekranach. Dodatkowo pojawia się przycisk "Nowy folder", który pozwoli użytkownikom łatwo utworzyć nowy katalog za pomocą jednego kliknięcia palca. Poza tym firma Microsoft wprowadza zaktualizowany przycisk edycji, nowoczesne okna podręczne, okna dialogowe, menu kontekstowe i inne. Jak widać na powyższych zdjęciach, nowy interfejs wygląda dużo nowocześniej niż obecnie. Projekt został trochę uproszczony w porównaniu do tego co widzieliśmy w zapowiedziach Windows 10X.

Oto lista wszystkich innych dużych ulepszeń:

Przeprojektowane Centrum akcji, pasek zadań i inne interfejsy.

Zaokrąglone rogi wszędzie.

Nowe sterowanie dotykowe i gesty.

Zaktualizowany Eksplorator plików.

Nowy Sklep Windows

Obsługa aplikacji na Androida.

