Windows 11 - o której godzinie pobierzesz aktualizację?

Czekasz na Windowsa 11 z niecierpliwością? Zobacz o której godzinie aktualizacja powinna pojawić się w Windows Update.

Już we wtorek - 5 października 2021 roku firma Microsoft wprowadzi na rynek finalną wersję Windowsa 11. Od tego dnia na półkach sklepowych pojawią się komputery z preinstalowanym Windowsem 11, a wszyscy posiadacze kompatybilnych urządzeń będą mogli przeprowadzić bezpłatną aktualizację do nowej wersji systemu operacyjnego.

Windows 11 Źródło: pcworld.com

Jeżeli jesteś zainteresowany instalacją Windowsa 11 mamy dla Ciebie informacje dotyczące dokładnej daty premiery. Microsoft nie przekazał o której godzinie finalna kompilacja Windowsa 11 trafi do Windows Update, ale mamy kilka przypuszczeń.

We wstępie należy jednak podkreślić, że warto odpowiednio przygotować swój komputer do instalacji Windowsa 11. Sprawdź, co warto zrobić, aby instalacja aktualizacji przebiegła szybko i bez dodatkowych komplikacji.

Kiedy Windows 11 pojawi się w Windows Update?

Microsoft na oficjalnych stronach komunikuje jedynie, że Windows 11 pojawi się 5 października 2021 roku. Nieprzypadkowo gigant z Redmond wybrał wtorek. Właśnie tego dnia udostępniane są ważne aktualizacje Patch Tuesday. Microsoft wydaje aktualizacje w środku tygodnia również po to, aby w razie jakichkolwiek problemów można było działać od razu. Podobną taktykę stosuje Apple, które również nie wydaje aktualizacji pod koniec tygodnia.

System operacyjny powinien pojawić się około 10 rano czasu pacyficznego. Oznacza to, że do naszego kraju dotrze w okolicach 19:00. Warto zaznaczyć, że przez pierwsze godziny prawdopodobnie będą występować przejściowe problemy z pobraniem instalatora związane z przeciążeniem serwerów.

Początkowo Microsoft nie będzie wymuszać instalacji aktualizacji do Windowsa 11. Gigant z Redmond zacznie zachęcać do instalacji Windowsa 11 dopiero w 2022 roku.