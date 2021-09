Windows 11: odświeżenie siedmiu aplikacji systemowych

Podsumowując wszystkie znane dotychczas informacje o Windows 11, widzimy, że praktyczne aplikacje systemowe doczekały się w nim solidnego odświeżenia. Czy zmiany są na lepsze?

Windows 11 przyniesie nam zmiany w doskonale znanych aplikacjach systemowych. Choć przez lata były one wciąż takie same, teraz nie tylko wyglądają inaczej, ale mają także nowe możliwości. Oto, co wiemy o nich na podstawie wersji beta systemu oraz informacji od samego Microsoftu.

Zegar - aplikacja oferuje tryb skupienia, sesje skupienia (Focus Sessions) oraz integrację ze Spotify . Sesje skupienia mają sprzyjać zwiększonej produktywności - możliwe będzie m.in. łatwiejsze stosowanie techniki Pomodoro oraz lepsze planowanie swojego dnia roboczego z przerwami na odpoczynek i oderwanie się od pracy;

- aplikacja Zdjęcia ma zupełnie nowy interfejs użytkownika i układ wraz z kilkoma nowymi funkcjami, które mają pomóc w jeszcze lepszym przeglądaniu i edycji zdjęć; Przeglądarka zdjęć posiada także nowy układ "od krawędzi do krawędzi" oraz zaktualizowany pasek narzędzi na górze, gdzie znajdziemy wszystkie podstawowe narzędzia do edycji zdjęć. Klikając bezpośrednio na przeglądarkę zdjęć, można łatwo ukryć zbędne elementy służące ich edycji, które mogą rozpraszać podczas zwykłego przeglądania; Paint - w systemie Windows 11 aplikacja została wyposażona w dużo bardziej uproszczony pasek narzędzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, korzystanie z programu na urządzeniach z ekranem dotykowym ma stać się dużo łatwiejsze. Poza odświeżonym wyglądem nie możemy liczyć na nic więcej, bo program nie został wyposażony w żadne nowe funkcje;

- w systemie Windows 11 aplikacja została wyposażona w dużo bardziej uproszczony pasek narzędzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, korzystanie z programu na urządzeniach z ekranem dotykowym ma stać się dużo łatwiejsze. Poza odświeżonym wyglądem nie możemy liczyć na nic więcej, bo program nie został wyposażony w żadne nowe funkcje; Kalkulator - podobnie jak w przypadku Painta, tutaj zmiany obejmą tylko wygląd.

Foto: TechAdvisor

Narzędzie wycinanie - zostało przerzucone do sklepu Microsoftu, dzięki czemu można je aktualizować bez konieczności wprowadzania nowej wersji samego systemu; zastępuje ono Wycinek i Szkic. Zmiany dotyczą tylko aspektu wizualnego.

- zostało przerzucone do sklepu Microsoftu, dzięki czemu można je aktualizować bez konieczności wprowadzania nowej wersji samego systemu; zastępuje ono Wycinek i Szkic. Zmiany dotyczą tylko aspektu wizualnego. Poczta i Kalendarz - w obu tych aplikacjach design został odświeżony i uproszczony

Warto dodać, że niektóre funkcje obecne w Windows 10 nie pojawią się w Windows 11. O jakie funkcje chodzi? Piszemy o tym w tym artykule.

Źródło: TechAdvisor