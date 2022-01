Windows 11: odświeżone aplikacje Zdjęcia i WMP dostępne dla wszystkich

Microsoft odświeżył kolejne aplikacje natywne. Co zmieniono w stosunku do poprzednich wersji?

W zeszłym tygodniu do rąk użytkowników w programie Insider trafił odświeżony Notatnik. Teraz wszyscy użytkownicy otrzymują ulepszone Zdjęcia oraz Windows Media Playerm, który zastąpi aplikację Groove Music. Co się zmienia?

Przede wszystkim wygląd - aplikacje otrzymują zaokrąglone rogi oraz kolorystykę dopasowaną do systemu, dzięki czemu mają być wizualnie bardziej zintegrowane z resztą. Zdjęcia otrzymały nowe narzędzie do wycinania, edycji natężenia barw, oznaczania wybranych obszarów itp. Ma to umożliwić dokładniejszą edycję fotografii przez użytkowników. Ponadto podczas wycinania otrzyma się podgląd wycinka w osobnym okienku, bez konieczności otwierania nowego. Dzięki temu nie trzeba będzie przeskakiwać pomiędzy okienkami przy edycji zdjęć.

Fot.: WindowsLatest

Nowy Windows Media Player do niedawna również był dostępny tylko dla Insiderów, jednak teraz można pobrać go już z Microsoft Store. Stworzono go na bazie aplikacji Filmy i TV, będącej integralną częścią Windows 10. Pozwala na odtwarzanie plików audio i wideo, w tym .mkv oraz .mp4. Jednak wciąż jest daleko w tyle choćby z VLC Media Player pod względem ilości obsługiwanych formatów.

Źródło: WindowsLatest