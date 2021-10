Windows 11 ogranicza wydajność AMD Ryzen w grach

Jeśli lubisz grać na komputerze i masz procesor Ryzen, lepiej zastanów się, czy warto aktualizować system do Windows 11?

Jak ostrzega AMD, system Windows 11 ma negatywny wpływ na wydajność osiąganą przez procesory Ryzen. A konkretnie - zwiększa trzykrotnie opóźnienie pamięci cache L3. Przekłada się to na spadek wydajności o 3-5% w większości gier, ale przy produkcjach e-sportowych może być to spadek od 10 do 15%! Ponadto Windows 11 nie jest w stanie skorzystać z autorskiego rozwiązania producenta, czyli wyboru rdzenia z najwyższym taktowaniem, co ma również wpływ na ogólną szybkość działania systemu. Dotyczy to procesorów mających więcej niż 8 rdzeni i TDP powyżej 65 W.

AMD podaje, że już pracuje wspólnie z Microsoftem nad aktualizacją dla Windows 11, która zlikwiduje te niespodziewane, negatywne efekty. Poprawka ma ukazać się jeszcze w październiku, dlatego graczom korzystającym z Ryzenów radzimy wstrzymać się jeszcze parę tygodni ze zmianą systemu na nowszy. Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu, czyli przed oficjalną premierą Windows 11, w serwisie PC Gamer pojawiło się wyliczenie, z którego wynika, że gdy w systemie włączone są wszystkich funkcje bezpieczeństwa, wydajność w grach może spaść nawet o 28%. Testy innych redakcji nie potwierdziły aż tak wysokiej obniżki, jednak zdarzały się spadki dwucyfrowe.

Zobacz również:

Foto: AMD

Źródło: PCWorld, AMD