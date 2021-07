Windows 11 - okna dialogowe w końcu doczekają się zmiany?

Microsoft planuje unowocześnić wygląd wyskakujących okienek alertów w najnowszej wersji systemu Windows 11. Co nowego nas czeka?

Wszyscy zapewne znamy te wyskakujące znienacka okienka dialogowe. Pojawiają się z reguły w najmniej odpowiednim momencie, kiedy system uzna, że dzieje się coś, co natychmiastowo wymaga naszej interwencji.

Na przykład, w Windowsie 10 pojawiła się funkcja, która zapobiega utracie danych, kiedy bateria w naszym urządzeniu jest na wyczerpaniu. Jest to oczywiście jeden z wielu momentów, kiedy system zwraca naszą uwagę na coś konkretnego. Te pojawiające się w "dziesiątce" okna oparte są jeszcze na tych z czasów Windowsa 8 i jego interfejsie Metro.

Zobacz również:

Microsoft planuje w końcu unowocześnić i kompletnie zmienić design tych okien wraz z premierą Windowsa 11. W najnowszej aktualizacji dla nadchodzącego systemu przekonać się, że amerykańska firma wprowadziła już pierwsze zmiany w oparciu o WinUI. Już teraz możemy zobaczyć nowy wygląd okien m.in. informujących o niskim poziomie baterii lub zmianie ustawień graficznych. Microsoft ma zamiar stopniowo zmienić wszystkie tego typu pojawiające się alerty, jednak jest to powolny proces. Okno, w którym możemy zmienić nazwę naszego komputera wciąż wygląda jak to znane nam z poprzedniej wersji systemu operacyjnego. Wiemy już także, że kolejne aktualizacje dla Windowsa 11 będą zawierać więcej zmian i większą ilość odświeżonych okien.

W najnowszym patchu Microsoft przywrócił także funkcję Power Mode w ustawieniach systemu. Domyślnie system działa na optymalnym ustawieniu, jednak użytkownicy będą mogli zwiększyć, lub zmniejszyć pobór energii, w zależności od potrzeb.

Za tą funkcją tęskniło pewnie wielu użytkowników Windowsa 10. Windows 11 Build 22000.65 przywróciło bowiem możliwość odświeżenia pulpitu z poziomu otwieranego prawym przyciskiem myszy menu. Oczywiście wciąż możemy tego dokonać po prostu wciskając przycisk F5 na klawiaturze, jednak z pewnością może być to ułatwienie dla osób korzystających głównie z myszy.

Źródło: windowslatest.com

Kolejnym z usprawnień jest dodanie nowego paska wyszukiwania w menu Start. Nowy pasek jest jednak jedynie skrótem do standardowego wyszukiwania Windows i przez to nie może wyświetlić rezultatów poszukiwania w menu Start. Istnieje jednak szansa na to, że ta możliwość zostanie dodana wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Zobacz także: Windows 11 - zobacz zmiany w Microsoft Edge.

Źródło: windowslatest.com