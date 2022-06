Windows 11: oto nowe funkcje, które już masz

Windows 11 otrzymał wczoraj poprawkę w ramach Patch Tuesday. Jak się jednak okazuje, poza poprawkami bezpieczeństwa dodaje także nowe rzeczy.

Jak pisałem wczoraj: "Windows 11 otrzymał łatkę KB501469. Zawiera poprawki bezpieczeństwa związane z wewnętrznymi mechanizmami systemu." Ale Microsoft umieścił w aktualizacji nieco więcej. Poprawka KB5014697 wprowadza do systemu domyślnie włączoną funkcję Windows Spotlight, która automatycznie zmienia tapety pulpitu na obrazy wybrane przez Microsoft Bing. Dobrze, że można z tego zrezygnować - o ile na ekranie logowania lubię mieć różne widoki, o tyle na własnym pulpicie mam preferowane obrazy. Jeśli ktoś jednak chce, aby tło podsuwał mu MS, może liczyć na wysokiej jakości zdjęcia - nawet w 4K.

Co ciekawe, Spotlight Wallpapers to również aplikacja z Microsoft Store, dzięki której możesz korzystać z tej funkcji na Windows 10.

Druga nowość to nowa metoda weryfikacji konta dziecka w Family Safety. Ma to ułatwić życie rodzicom. Trzecia - nowe animacje do ikonki widżetów, która pojawia się po kliknięciu na nią.

Ponadto zaprezentowano dłuższą listę poprawek, wprowadzonych przez KB5014697. Najważniejsze to:

zlikwidowano bug zmieniający jasność ekranu po zmianie trybu wyświetlania;

zlikwidowano bug przez który skróty internetowe nie były aktualizowane;

zlikwidowano bug przez który ikonki w wynikach wyszukiwania nie były prawidłowo wyświetlane;

zlikwidowano bug przez który Widżety mogły znikać z ekranu lub być źle renderowane;

zlikwidowano bug przez który sprawiał, że kopiowanie plików było wolniejsze.

Nową poprawkę znajdziesz w Windows Update. Jej instalacja jest zalecana.

