Windows 11: oto nowy odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz łączy w sobie najlepsze cechy aplikacji Filmy&TV oraz Muzyka Groove.

Windows 11 rozrasta się coraz bardziej, a stare elementy, znane z poprzednich systemów, są zastępowane nowymi. Dlatego z biegiem czasu pojawią się kolejne aplikacje natywne, zastępujące poprzednie. W przypadku kilku już tak się stało (choćby Paint), teraz dołącza do nich odtwarzacz multimedialny, czyli Media Player. Jak zawsze jako pierwsi otrzymują go użytkownicy Windows Insider, a reszta musi poczekać. Media Player jest stworzony w XAML (UWP) i dopasowany designem do Windows 11. Wspiera także Mica, czyli nowy rodzaj materiału transparentnego. Interfejs jest prosty i przejrzysty - powiedziałbym nawet, że dość minimalistyczny.

Foto: WindowsLatest

Odtwarzacz pozwala na słuchanie muzyki oraz odtwarzanie multimediów ze wsparciem dla HDR. Użytkownik może dodać swoje biblioteki filmów oraz muzyki, mając wszystko pod ręką. Jeśli ktoś używał wcześniej natywnej aplikacji Muzyka Groove - zostanie ona usunięta, a jej playlisty przeniesione do nowej aplikacji. Natomiast Filmy&TV pozostają w Windows 11 bez zmian.

Foto: WindowsLatest

Źródło: WindowsLatest