Windows 11 otrzyma funkcje eksperymentalne

Microsoft od dwóch lat przymierza się do pełnoprawnej dystrybucji Windows Feature Experience Pack. I w końcu jest gotów na ich realizację.

Microsoft zapowiada, że w tym miesiącu Windows 11 otrzyma aktualizację, w której znajdą się m.in. poprawki paska zadań oraz widżetu pogodowego. Co jednak istotne, pojawi się wkrótce podział na aktualizacje istotne (czyli powiązane z samym jądrem systemu) oraz eksperymentalne, czyli wspomniane Windows Experience Packs. Użytkownicy nowego systemu już takie dwie dostali - Windows Feature oraz Web Experience Pack. Taki podział umożliwi np. wprowadzenie wsparcia dla aplikacji Androida bez konieczności publikowania nowej wersji całego systemu.

Wspomniane dwa pakiety Windows Experience Packs przynosiły do Windows 11 zmiany w Eksploratorze Plików, Narzędziu Wycinanie i innych obszarach. Teraz mają one wejść na stałe do mechanizmów aktualizacji systemu i stać się codziennością. Jak zwykle jako pierwsi otrzymają pomniejsze pakiety aktualizacji uczestnicy programu Windows Insider. Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał być na bieżąco ze zmianami, może spokojnie zaczekać na dużą, doroczną aktualizację, w której znajdą się zebrane wszystkie razem.

Zobacz również:

Źródło: WindowsLatest