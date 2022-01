Windows 11 otrzymuje opcjonalną aktualizację. Co daje mu KB5008353?

Microsoft wypuścił dzisiaj aktualizację swojego nowego systemu. Przede wszystkim poprawia błędy, pojawia się tam również pewna nowość dla graczy.

Windows 11 otrzymuje poprawkę, która ma za zadanie usprawnić jego działanie. Co ciekawe, nie trafiła ona wcześniej do programu Windows Insider, ale od razu została udostępniona wszystkim użytkownikom. Nosi oznaczenie KB5008353, a ponieważ jest opcjonalna - nie musisz jej od razu pobierać, choć jest to zalecane. Jeśli tego nie zrobisz, pojawi się wraz z pakietem łatek podczas następnego Patch Tuesday. A co przynosi?

Przede wszystkim usprawnienia związane z obsługą Bluetooth, dźwiękiem, monitorami HDR i paskiem zadań. Ponadto w systemowych Ustawieniach znajdziesz nową stronę, która pomoże Ci zarządzać kontami Microsoftu i subskrypcjami Office 365 oraz Xbox (jeśli oczywiście takowe posiadasz). Jak to działa? W jednym miejscu znajdziesz rodzaj subskrypcji, informację o opłatach, szczegóły płatności oraz Nagrody Microsoftu (tam, gdzie są dostępne).

Fot. Microsoft

Jak to od dłuższego czasu bywa, poprawka wydawana pod koniec miesiąca nie ma żadnego wpływu na usprawnienia związane z bezpieczeństwem użytkowników. Te pojawią się dopiero w kolejnych. Jeśli chcesz wprowadzić do swojego Windows 11 poprawki, zrobisz to najprościej poprzez Windows Update.

Źródło: WindowsLatest