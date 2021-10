Windows 11: pełna lista wspieranych procesorów

Zastanawiasz się, czy Twój procesor udźwignie Windows 11? Zobacz, czy znajduje się na liście wspieranych modeli.

Spis treści

Nowy system, stary procesor? Tak, w przypadku Windows 11 to możliwe... ale nie zawsze. Najnowsza propozycja Microsoftu ma swoje konkretne wymagania sprzętowe, a najważniejsze z nich to wsparcie dla TPM 2.0 i rozruch w trybie bezpiecznym. Czy Twój procesor to potrafi? Oto pełna lista kompatybilnych procesorów.

Procesory Intel

Intel 8. generacja (Coffee Lake, Whiskey Lake, Amber Lake)

Desktop

Core i3-8100

Core i5-8400

Core i5-8600

Core i5-8600K

Core i7-8700

Core i7-8700K

Core i7-8086K

Mobilne

Core m3-8100Y

Core i5-8200Y

Core i3-8130U

Core i3-8145U

Core i3-8100H

Core i5-8250U

Core i5-8250U

Core i5-8400H

Core i7-8650U

Core i7-8665U

Core i7-8750H

Intel 9. generacja (Coffee Lake Refresh)

Desktop

Core i3-9100

Core i5-9400

Core i5-9600

Core i5-9600K

Core i7-9700

Core i7-9700K

Core i9-9900

Core i9-9900K

Intel 10. generacja (Comet Lake, Ice Lake, Amber Lake, Cascade Lake)

Desktop

Core i3-10100

Core i5-10400

Core i5-10600

Core i5-10600K

Core i7-10700

Core i7-10700K

Core i9-10900

Core i9-10900K

Mobilne

Core i3-10100Y

Core i3-10100U

Core i5-10210U

Core i5-10200H

Core i5-10400H

Core i7-10510U

Core i7-10710U

Core i7-10750H

Core i7-10850H

Core i9-10980HK

Core X (Enthusiast Desktop)

Core i9-10900X

Core i9-10920X

Core i9-10940X

Core i9-10980XE

Intel 11. generacja (Tiger Lake, Rocket Lake)

Desktop

Core i3-11100

Core i5-11400

Core i5-11600

Core i5-11600K

Core i7-11700

Core i7-11700K

Core i9-11900

Core i9-11900K

Mobilne

Core i3-1115G4

Core i5-1135G7

Core i5-11300H

Core i7-1165G7

Core i7-1185G7

Core i7-11375H

Foto: AMD

Procesory AMD

AMD Ryzen 2000 (Zen+)

Desktop

Ryzen 3 2300X

Ryzen 5 2600

Ryzen 7 2700

Ryzen 7 2700X

Ryzen Threadripper 2920X

Ryzen Threadripper 2950X

Ryzen Threadripper 2970WX

Ryzen Threadripper 2990X

AMD Ryzen 3000 (Zen 2, Zen+)

Desktop

Ryzen 3 3100

Ryzen 5 3600

Ryzen 7 3700X

Ryzen 9 3900

Ryzen 9 3900X

Ryzen 9 3950X

Ryzen Threadripper 3960X

Ryzen Threadripper 3970X

Ryzen Threadripper 3990X

Ryzen Threadripper 3995WX

Ryzen 3 3200G

Ryzen 5 3400G

Mobilne

Ryzen 3 3300U

Ryzen 5 3500U

Ryzen 5 3550H

Ryzen 7 3700U

Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 4000 series (Zen 2)

Desktop

Ryzen 3 4300G

Ryzen 5 4600G

Ryzen 7 4700G

Mobile

Ryzen 3 4300U

Ryzen 5 4500U

Ryzen 5 4600H

Ryzen 7 4700U

Ryzen 7 4800HS

Ryzen 7 4800H

Ryzen 9 4900HS

Ryzen 9 4900H

AMD Ryzen 5000 series (Zen 3)

Desktop

Ryzen 5 5600X

Ryzen 7 5800X

Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5950X

Mobile

Ryzen 3 5400U

Ryzen 5 5600U

Ryzen 5 5600HS

Ryzen 5 5600H

Ryzen 7 5800U

Ryzen 7 5800HS

Ryzen 7 5800H

Ryzen 9 5900HS

Ryzen 9 5900HX

Ryzen 9 5980HS

Ryzen 9 5980HX

