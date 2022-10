Windows 11: pierwsza łatka po 22H2. Ryzykować?

Microsoft wypuścił pierwszą łatkę po dużej aktualizacji. Jest ona opcjonalna, a my sprawdzamy powody, dla których warto ją pobrać.

Windows 22H2 okazała się jednym, wielkim niewypałem. Lista problemów, które sprawia, jest z dnia na dzień coraz dłuższa. Tymczasem Microsoft jak gdyby nigdy nic wypuścił właśnie aktualizację KB5017389. Jest ona przeznaczona dla tych maszyn, na których 22H2 już wprowadzono, a znajdziesz ją w Windows Update. Obiecuje naprawienie wielu bugów - a jakich konkretnie?

KB5017389 ma nazwę “2022-09 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5017389)” i zmienia system w Build 22621.608. Po wprowadzeniu aktualizacji należy zrestartować system. Co zostaje naprawione? Lista poprawek zawiera między innymi takie pozycje, jak:

likwidacja błędu powodującego duplikację kolejki drukowania;

likwidacja błędu blokującego reguły MSHTML i ActiveX przez Windows Defender Application Control;

likwidacja błędu blokującego działanie Dual SIM;

likwidacja błędów wpływających na działanie Miracast UI;

likwidacja błędu wywołującego Blue Screen of Death przy próbie użycia OneDrive;

likwidacja błędu powodującego wycieki pamięci podczas korzystania z urządzeń sieciowych.

Windows 11 Build 22621.608 dodaje bardziej dynamiczne widżety z funkcją powiadomień. Pokazują one na ikonce nieprzeczytane powiadomienie. Niestety, pozostaje cała reszta problemów, których nie rozwiązano w tej aktualizacji. Poza tym już teraz niektórzy użytkownicy zgłaszają... problemy z jej instalacją. Chciałbym to skomentować, ale chyba szkoda słów...

