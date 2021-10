Windows 11 - pierwsze zrzuty aplikacji z Androida

Windows 11 ma mieć wsparcie dla aplikacji z Androida. Nie udało się wprowadzić tego od dnia premiery, ale mamy już zrzuty ekranu z wersji beta.

Windows 11 obiecywał wiele funkcjonalnych nowości, jednak nie wszystkie pojawiły się w nim od razu. Jednym z rozczarowań dla użytkowników okazał się brak zapowiadanego wsparcia dla aplikacji z systemu Android. Dopiero teraz Android Subsystem for Windows wszedł w fazę beta, jednak kiedy pojawi się finalna wersja - nie wiadomo. Ostatnie pogłoski mówią o pierwszym kwartale 2022 roku. W celu osiągnięcia celu Microsoft pracuje z Amazonem - Microsoft Store zostanie zintegrowany z Amazon Appstore, dzięki czemu na Windows 11 będzie można pobierać i instalować aplikacje jak Pinterest, TikTok czy Kindle.

Dzięki edycji beta widzimy, jak mniej więcej będzie wyglądać używanie aplikacji z Androida na PC. Zrzuty ekranu pojawiły się na jednym z chińskich forów społecznościowych. Potwierdzają one takie elementy, jak powiadomienia z aplikacji czy wsparcie dla wielu okienek. Docelowo aplikacje Androida mają działać tak samo jak Windowsowe - będzie można je przenosić, przypinać do paska zadań itp. Póki co w sklepie Microsoftu pojawiła się aplikacja App Store. Widzą ją tylko użytkownicy systemu Windows 11 build 22000.

