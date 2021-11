Windows 11: pojawia się łatka likwidująca problemy. Wszystkie?

Na weekend Microsoft przygotował dla użytkowników nowego systemu poprawkę, która likwiduje problemy z narzędziem Wycinanie oraz innymi narzędziami systemowymi.

Problemy z systemowymi narzędziami oraz Eksploratorem Plików w Windows 11 zaczęły się 3 listopada. Microsoft obiecał poprawkę i słowa dotrzymał - powiedziałbym, że zaskakująco szybko. Oto pojawiła się gotowa do pobrania poprawka KB5008295. Ma ona za zadanie zlikwidować wszystkie problemy, o których od kilku dni użytkownicy piszą na stronach Microsoft Community oraz różnych forach.

Niestety, nie jest ona jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników - umieszczono ją w kanałach Beta oraz Release Preview. Jeśli zatem chcesz mieć ją już teraz, musisz dołączyć do programu Windows Insider, a następnie wejść do Windows Update. Aktualizacja powinna być już gotowa do pobrania oraz zainstalowania. A co z pozostałymi osobami korzystającymi z nowego systemu operacyjnego? Prawdopodobnie otrzymają ją oni we wtorek. Będzie to drugi wtorek listopada, a więc tradycyjny Patch Tuesday.

