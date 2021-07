Windows 11 - pojawią się nowe rekomendacje i powiadomienia

Dzisiaj pojawiła się kolejna informacja o nowych funkcjach Windows 11. System samoczynnie zadba o kondycję baterii. Posiadacze laptopów z pewnością się ucieszą.

Windows 11 wprowadzi sporo nowych elementów i usunie sporo starszych. Jeśli chodzi o te pierwsze, co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na ich temat. Jak podano dzisiaj, do nowego menu Start, odświeżonego centrum powiadomień oraz systemowych Ustawień dołączają funkcje związane z ustawieniami zasilania. W ten sposób laptop ma zachować najlepszą wydajność w każdej sytuacji. A jak konkretnie będzie to wyglądać?

Otóż mamy obecnie w Windows 10 różne plany zasilania - jeden stawia na najlepszą wydajność, drugi - na najdłuższy czas pracy. W Windows 11 w powiadomieniach pojawi się sugestia wprowadzenia zmian. Na przykład można będzie ustawić automatyczną zmianę planu zasilania po podłączeniu laptopa do prądu. Inna opcja to zablokowanie możliwości przejścia w stan hibernacji lub usypiania systemu. Na tym nie koniec. W powiadomieniach będą wyświetlane także różnego rodzaju przypomnienia związane z zainstalowanymi aplikacjami - i pojawią się w menu Ustawienia.

Zobacz również:

A jakie to powiadomienia? Na przykład informujące, że okres testowy lub czas subskrypcji zbliża się do końca. Przykład poniżej.

Windows 11 będzie miał sprawniejszą obsługę dysków SSD typu NVMe. System ma być bardziej wyczulony na wszelkiego rodzaju defekty i alarmować użytkownika o ich wykryciu, dzięki czemu będzie wystarczająco dużo czasu na wykonanie kopii zapasowych. Ostrzeżenie pojawi się zarówno w Ustawieniach, jak i Centrum Powiadomień. Będzie można z niego od razu przejść do panelu zarządzania dyskami, gdzie pojawi się więcej informacji na temat.

Źródło i grafiki: Windows Latest