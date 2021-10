Windows 11 - poznaj 5 najważniejszych funkcji dla graczy

Windows 11 jest określany, jako najlepszy system operacyjny dla graczy. Przedstawiamy kilka funkcji, które potwierdzają tę teorię.

Spis treści

Microsoft chce, aby gracze pecetowi mogli odczuwać podobne emocje związane z grami jak choćby konsolowcy. Xbox Series X przeniósł ten obszar rozrywki na nowy poziom dzięki wielu zaawansowanym funkcjom. Gigant z Redmond postanowił część z tych udogodnień udostępnić także na komputerach osobistych. Windows 11 reklamowany jest jako najlepszy system operacyjny przeznaczony dla graczy w historii. Przedstawiamy kilka powodów, które mogą potwierdzić tę teorię.

Auto HDR

Na początku warto wyjaśnić, czym jest HDR. Po krótce, dzięki tej technologii na ekranie możemy zobaczyć dużo większą paletę kolorów oraz zakres jasności. W konsolach nowej generacji jest to już standard. W systemie Windows 10 opcja HDR także była dostępna, jednak sprawiała sporo kłopotów i działała nad wyraz niestabilnie. W najnowszej wersji systemu, Microsoft zaimplementował Auto HDR. Obsługuje on także starsze gry. Twórcy pokazali m.in. jak wygląda Skyrim korzystający z tejże funkcji. W rezultacie jasne i ciemne barwy będą wyglądać surowiej, co zapewni dużo bardziej naturalny i atrakcyjniejszy w odbiorze obraz.

Zobacz również:

Skyrim korzystający z Auto HDR (fot. Microsoft)

Direct Storage

Kolejną funkcją, która świetnie sprawdza się w konsolach Xbox Series X i została wprowadzona do systemu Windows 11 jest Direct Storage. Dzięki tej opcji gry będą ładowały się znacznie szybciej niż dotychczas. Na czym to dokładnie polega? Do tej pory, wszystkie zasoby gier były wczytywane z dysku do pamięci RAM, następnie dekompresowane przez procesor, po czym trafiały do karty graficznej. Teraz, cały proces będzie się odbywał z pominięciem procesora, co znacznie wpłynie na jego obciążenie, a w rezultacie mocno skróci czasy ładowania oraz renderowania grafiki.

Wirtualne pulpity

Wirtualne pulpity może nie wpływają na stabilność gier oraz ich wygląd, ale mogą bardzo uprzyjemnić korzystanie z komputera w celach rozrywkowych. Szczególnie w czasach, kiedy praca oraz nauka zdalna stały się bardzo powszechne. Wyobraź sobie, że pracujesz przez 8-10 godzin w ciągu dnia przed komputerem. Nadszedł wieczór, chcesz się zrelaksować przy ulubionej grze, włączasz komputer i widzisz ikony przypominające o obowiązkach zawodowych. W systemie Windows 11 możemy stworzyć różne pulpity, które będą przeznaczone dla odmiennych czynności, z innymi tapetami oraz układem ikon. Możemy zrobić stonowany obszar z aplikacjami i folderami, które wykorzystujemy podczas pracy, a obok zwariowany pulpit z grami, który przypomni nam o ulubionym hobby.

Wirtualne pulpity (fot. Microsoft)

Wbudowany Xbox Game Pass

Usługa Xbox Game Pass jest dla wielu graczy opcją wręcz idealną. Za stosunkowo niewielkie pieniądze otrzymujemy dostęp do pokaźnej biblioteki gier. Do tej pory XGP było dostępne na komputerach jako osobna aplikacja, którą musieliśmy instalować. W Windows 11 Xbox Game Pass będzie jedną ze składowych systemu operacyjnego. Dodatkowo, Xbox Cloud Gaming będzie dostępne natywnie w Win 11. Jest to świetna informacja dla osób, które korzystają z mniej wydajnego komputera. Dla nich granie w chmurze jest świetną okazją na zapoznanie się z nowymi tytułami bez konieczności inwestowania w drogie lub słabo dostępne podzespoły.

Xgox Game Pass (fot. Microsoft)

Wsparcie dla aplikacji z Androida

Windows 11 zapewnia także wsparcie dla aplikacji, które do tej pory były dostępne tylko na urządzeniach z systemem Android. Dzięki temu gracze mobilni będą mogli zagrać w ulubione gry na dużym ekranie, ale to nie wszystko. Wyobraźmy sobie te wszystkie aplikacje pomagające w grach, np. narzędzie znane z Destiny 2. Możemy śledzić swoje postępy oraz rozwój postaci bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń.

Zobacz także: W co zagrać na słabym komputerze - najlepsze gry z niskimi wymaganiami