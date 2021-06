Windows 11 pozwoli zarobić na aplikacjach w Microsoft Store

Kolejne informacje podają, że Microsoft Store zostanie zupełnie przeprojektowane. Okazuje się, że zmiany tyczą się także płatności w aplikacjach, ale nie tylko!

Microsoft Store (dawniej znane jako Windows Store) pozostaje integralną częścią systemu od czasów Windows 8. Sklep ten umożliwia najbezpieczniejszą drogę zakupu aplikacji, pobierania ich oraz instalowania. Zarówno pod względem wydajności jak i liczby aplikacji - sklep firmy Microsoft to istny bałagan. Posiada niezliczona ilość luk, a i większość firm nie decyduje się na umieszczenie tam swoich programów. Co śmieszniejsze, nie znajdziemy z nim nawet Microsoft Teams, który jest przecież produktem firmy Microsoft. Wygląda jednak na to, że niedługo ma się to zmienić w związku z wprowadzeniem nowej generacji oprogramowania: Windows 11.

Źródło: Windows Latest

Według najnowszych informacji firma Microsoft w końcu wzięła się za prace nad zupełnie nowym sklepem z aplikacjami. Zupełnie nowy design ma zostać wprowadzony w Windows 11, jednak nie tylko wygląd ma się zmienić. Informator podaje, że w sklep zostanie zupełnie przeprojektowany i uzupełniony o nowe funkcje przyjazne programistom, na przykład takie jak korzystanie z własnego systemu płatności w aplikacjach. Zupełnie inne źródło podaje, że w końcu pojawią się tam popularne aplikacje takie jak Google Chrome czy Firefox. Zacznijmy jednak od początku.

Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest Źródło: Windows Latest

Przede wszystkim wizualnie Microsoft Store zmieni się nie do poznania. W Windows 11 aplikacja wygląda na mniej zaśmieconą. Co ważne, wizualnie projekt opiera się na Fluent Design oraz WinUI, o których do tej pory mówiliśmy jedynie w kontekście aktualizacji Sun Valley. W górnej części okna umieszczono wyszukiwarkę, a po lewej menu nawigacji. Odświeżenie dostały także karty z aplikacjami, gdzie z większą przejrzystością można przyjrzeć się liczbie pobrań, opinii, komentarzom i tak dalej. Poza tym sklep Windows ma być teraz otwarty także dla programistów. Na przykład deweloperzy mogą teraz publikować wszelkiego rodzaju aplikacje komputerowe wykonane przy użyciu .NET, Electron, React Native, UWP, Xamarin, Java, PWA i oczywiście Win32. Co najważniejsze jednak, firma Microsoft nie będzie pobierała żadnych opłat, czyli cały dochód będzie trafiał bezpośrednio do programistów!

Szukasz minimalistycznego notebooka z dotykowym ekranem? Sprawdź Surface Laptop 4!