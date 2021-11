Windows 11 - problemy z Eksploratorem plików i... nie tylko

Wyskakują kolejne niedopracowania systemu. A co konkretnie się dzieje?

Narzędzie Wycinanie to praktyczny dodatek, który pojawił się wraz z Windows 10 i świetnie spisuje się podczas codziennego użytkowania systemu. Niestety, w Windows 11 stwierdzono bug, przez który użytkownicy nie mogą z niego korzystać. W zamian dostają informację, że jest to spowodowane przez "problem z systemem", ale może pomóc jego ponowne uruchomienie. Zgłoszenia o problemie napływają z całego świata na forum społeczności Windows, pojawiają się także w mediach społecznościowych.

Jednak uwaga - dotyczy to tylko sytuacji, w której na Windows 11 przeszło się z Windows 10. Przy czystej instalacji problem nie występuje. Wniosek - coś pozostałego z Windows 10 sprawia problemy na kolejnej generacji "okienek". Microsoft planuje w weekend wprowadzić aktualizację Narzędzia Wycinanie. Póki problem nie zostanie na dobre rozwiązany, sprawdź 7 sposobów na wykonanie zrzutu ekranu na Windows 10 i Windows 11.

Foto: WindowsLatest

Eksplorator Plików to z kolei inny problem. Może być spowodowany nowym designem, a co się z tym wiąże - nowymi mechanizmami działania. Zgłoszono sporo przypadków przerwania jego działania lub zawieszenia na pewien czas. Ponadto menu kontekstowe otwiera się znacznie wolniej, niż planował to Microsoft. Ogólnie powinno uruchamiać się błyskawicznie, zaraz po naciśnięciu prawego przycisku myszki. Są jednak pewne opóźnienia, a w niektórych przypadkach system musi chwilę "pomyśleć", zanim zostanie ono otwarte. Nie zawsze też pojawiają się w nim wszystkie oczekiwane opcje.

Opóźnienia tego typu występują przede wszystkim na budżetowym sprzęcie. Może pomóc zamknięcie procesu explorer.exe. Poprawka podobno jest już opracowywana. Jakkolwiek by szybko się nie pojawiła, informacje tego typu mogą zniechęcać do przechodzenia na nowy system.

Źródło: WindowsLatest